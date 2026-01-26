ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разбиха банда, продавала вейпове с дрога в интерне...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22163254 www.24chasa.bg

ПП-ДБ в СОС: Недопустимо е с месеци междублоковите пространства в "Дружба" 2 да стоят разкопани

Даринка Илиева

[email protected]

3524
Разкопаните междублокови пространства в "Дружба" 2. СНИМКА: СОС

През есента от "Топлофикация София" обявиха, че започват ремонт на топлопреносната мрежа на "Дружба" 2. Тогава заявихме, че не се прави ремонт посред зима и че ще контролираме тези дейности. В момента вече навсякъде са подменени тръбите, но виждате в какъв вид са междублоковите пространства. Има да се свърши още много работа. Ремонтът започна в средата на октомври. Подмяната на тръбите свърши още преди Коледа и имаше един месец срок да се възстановят междублоковите пространства. Недопустимо е с месеци жителите на квартала да живеят в такава среда. Това заяви председателят на групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров и даде пример с ул. "Обиколна", която е изградена преди няколко години, но сега е разкопана, защото "никой не се е сетил тогава, че трябва да се сменят тръбите".

Той отново настоя докладите за обявяване на конкурси за нови ръководства на общинските дружества да бъдат разгледани от СОС. В момента ръководствата на 14 общински дружества са с изтекъл мандат.

Според Марта Георгиева от групата на ПП-ДБ в СОС при ремонта са отсечени над 100 дървета, като за това няма одобрение от екокомисията.

Разкопаните междублокови пространства в "Дружба" 2. СНИМКА: СОС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)