ПП-ДБ в СОС: Недопустимо е с месеци междублоковите пространства в "Дружба" 2 да стоят разкопани

През есента от "Топлофикация София" обявиха, че започват ремонт на топлопреносната мрежа на "Дружба" 2. Тогава заявихме, че не се прави ремонт посред зима и че ще контролираме тези дейности. В момента вече навсякъде са подменени тръбите, но виждате в какъв вид са междублоковите пространства. Има да се свърши още много работа. Ремонтът започна в средата на октомври. Подмяната на тръбите свърши още преди Коледа и имаше един месец срок да се възстановят междублоковите пространства. Недопустимо е с месеци жителите на квартала да живеят в такава среда. Това заяви председателят на групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров и даде пример с ул. "Обиколна", която е изградена преди няколко години, но сега е разкопана, защото "никой не се е сетил тогава, че трябва да се сменят тръбите".

Той отново настоя докладите за обявяване на конкурси за нови ръководства на общинските дружества да бъдат разгледани от СОС. В момента ръководствата на 14 общински дружества са с изтекъл мандат.

Според Марта Георгиева от групата на ПП-ДБ в СОС при ремонта са отсечени над 100 дървета, като за това няма одобрение от екокомисията.