Преброиха водолюбивите птици в Монтанско

В периода 16 – 17.01.2026 г., експерти на РИОСВ – Монтана съвместно с представител на Природонаучен музей – гр. София към Българска академия на науките (БАН) участваха в юбилейното 50-то среднозимно преброяване (СЗП) на водолюбивите птици в България, провеждащо се в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Целта на преброяването е установяване числеността на зимуващите птици в България в най-важните водоеми и територии за тях, свързано с необходимостта от дългосрочно проследяване на състоянието на популациите и опазване на водните екосистеми като ключови зимуващи местообитания.

За територията на РИОСВ – Монтана наблюденията бяха извършени в 8 точки по яз. „Огоста", в точки по яз. „Христо Смирненски" и яз. Дреновец, в 18 точки по река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана и по яз. „Расово".

При извършените наблюдения в точките по яз. „Огоста", яз. „Христо Смирненски" и яз. Дреновец се установява най – висока численост на водоплаващите птици от видовете зеленоглава патица, зимно бърне, фиш, речна чайка, сребриста чайка, черна качулата потапница, по – ниска численост на птиците от видовете звънарка, голям корморан, лиска, сива патица, бял ангъч, голям гмурец, сива чапла, отчетени са също птици от видовете голяма бяла чапла, черноврат гмурец, червеногуш гмуркач, белоока потапница и късокрил кюкавец. Наблюдаваните в тези точки видове зимуващи водолюбиви и водоплаващи птици са 18 на брой с обща численост 2170 бр.

При анализ на данните от наблюденията в точките по река Дунав и по яз. „Расово" се установява най – висока численост на водоплаващите птици от видовете зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, фиш, бял ангъч, голяма белочела гъска, сива гъска, сребриста чайка, по – ниска численост на птиците от видовете зимно бърне, ням лебед, сива патица, къдроглав пеликан, речна чайка, отчетени са също птици от видовете сива чапла, голяма бяла чапла, голям гмурец, лиска, лопатарка, звънарка и малък нирец. Наблюдаваните в тези точки видове зимуващи водолюбиви и водоплаващи птици са 20 на брой с обща численост 1996 бр.

По време на юбилейното 50-то СЗП са наблюдавани и други видове птици като: обикновен мишелов, керкенез, малък ястреб, голям синигер, син синигер, дългоопашат синигер, сирийски пъстър кълвач, голям пъстър кълвач, червеногръдка, тръстикова овесарка, орехче, бяла стърчиопашка, хвойнов дрозд, полски блатар, щиглец, водна бъбрица, обикновено конопарче и др.

Обобщените данни показват, че по време на 50-тото СЗП на зимуващите водолюбиви птици за територията на РИОСВ – Монтана са наблюдавани общо 4166 бр. птици от 25 вида, докато през 2025 г., по време на 49-тото СЗП, са установени общо 2945 бр. птици от 26 вида.

Изводите, които могат да бъдат направени при анализа на получените при тазгодишното 50-то СЗП данни са, че видовият състав на установените водоплаващи птици е променен незначително, като общата им численост е сравнително по-голяма в сравнение с установената през 2025 г. Наблюдава се увеличаване на числеността на водоплаващите птици в обхвата на горецитираните водни обекти, като за сравнение с извършваните наблюдения в предходни години, през 2024 г. са установени общо 1656 броя, през 2023 г. – 3965 броя птици.