Общината: Повечето боклуци около контейнерите в "Люлин", "Слатина" и "Подуяне" са почистени

Столичната община продължава целенасочената работа по сметосъбирането в най-засегнатите райони на София – „Слатина", „Подуяне" и „Люлин", с фокус върху разчистване на единични точки с натрупвания около контейнерите.

В неделя в „Слатина" на терен са работили 4 сметосъбиращи камиона. Обслужени са зоните около „Летище София", ВТУ „Тодор Каблешков", Министерство на външните работи, „Шипченски проход", бул. „Ситняково", ул. „Борис Христов" и ул. „Гео Милев". Извършено беше сметосъбиране по основните улици с масов градски транспорт в кв. „Редута", както и в карето между ул. „Калиманци", ул. „Атанас Узунов", ул. „Гълъбец" и бул. „Ситняково". Екипите работиха още в карето, ограничено от бул. „Цариградско шосе", ул. „Александър Жендов", ул. „Христо Чернопеев" и „Шипченски проход", включително и в зоната на БАН. Обслужени бяха улиците „Иван Димитрив – Куклата", „Мирково", „Коста Лулчев", както и участъците между бул. „Шипченски проход", бул. „Ситняково" и ул. „Едисон". Работа беше извършена и в ж.к. „Христо Смирненски", включително по ул. „Корал", ул. „Роглец", ул. „Кривина" и останалата част от квартала, както и в ж.к. „Яворов", по ул. „Румен Войвода", ул. „Поп Харитон", ул. „Околчица" и в кв. „Христо Ботев", обясняват от общината.

В район „Подуяне" вчера работиха 4 сметосъбиращи камиона. Почистено беше карето между ул. „Черковна", бул. „Владимир Вазов", ул. „Тодорини кукли" и бул. „Ботевградско шосе". Екипите обслужваха и кв. „Хаджи Димитър", в карето между ул. „Васил Кънчев", ул. „Резбарска", ул. „Макгахан" и бул. „Владимир Вазов", както и карето между ул. „Макгахан", ул. „Резбарска" и „Моста Чавдар", като паралелно беше извършено повторно обслужване на кв. „Стефан Караджа". Работено беше още в кв. „Левски В", „Левски Г", включително в карето между ул. „Железни врата", бул. „Ботевградско шосе" и ул. „Витиня", както и по ул. „Теофил Ганев", локалните платна на бул. „Ботевградско шосе" и прилежащите малки улички.

В район „Люлин" през почивните дни на терен работиха осем сметосъбиращи камиона, които обслужваха всички микрорайони, както и кв. „Филиповци".Общо за събота и неделя от районите „Слатина" и „Подуяне" са извозени над 120 тона отпадъци.

За днешния ден каретата и зоните за работа в трите района остават същите. В „Слатина" на терен ще работят седем сметосъбиращи камиона, които ще продължат обслужването на зоните около „Летище София", ВТУ „Тодор Каблешков", Министерство на външните работи, бул. „Шипченски проход", бул. „Ситняково", ул. „Борис Христов", ул. „Гео Милев", основните улици с масов градски транспорт в кв. „Редута", каретата между ул. „Калиманци", ул. „Атанас Узунов", ул. „Гълъбец" и бул. „Ситняково", зоната между бул. „Цариградско шосе", ул. „Александър Жендов", ул. „Христо Чернопеев" и „Шипченски проход", както и вътрешно кварталните улици в ж.к. „Христо Смирненски", ж.к. „Яворов" и кв. „Христо Ботев".

В „Подуяне" днес ще работят 6 сметосъбиращи камиона, които ще обслужват карето между ул. „Черковна", бул. „Владимир Вазов", ул. „Тодорини кукли" и бул. „Ботевградско шосе", кварталите „Хаджи Димитър", „Стефан Караджа" и „Левски Г", както и ул. „Теофил Ганев", локалните платна на бул. „Ботевградско шосе" и прилежащите вътрешно квартални улици.

В район „Люлин" и днес на терен ще бъдат осем сметосъбиращи камиона, които ще обслужват улиците с масов градски транспорт, улиците с обществено значение и вътрешно кварталните улици във всички микрорайони, както и кв. „Филиповци".

И в трите района работата е напреднала, като по-голямата част от натрупванията и засметяванията около контейнерите вече са почистени, а усилията на екипите продължават до пълното нормализиране на сметосъбирането, посочват от общината.