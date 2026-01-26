ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Осъдиха видинската болница да плати над 1,2 млн. лв. за починала преди 11 години родилка

Според окончателно съдебно решение над 1,2 млн. лв. обезщетение ще трябва да плати видинската болница „Св. Петка" за смъртта на родилка през 2014 г. Жената починала в болницата при раждането на третото си дете. Смъртта е настъпила по време на планово секцио.

Според съда е налице немарливо изпълнение на регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност. По случая са заведени две дела - наказателно и гражданско. Първото е било срещу самия лекар, който е водил раждането и то е приключило.

Гражданското дело обаче е приключило наскоро. Според Върховният касационен съд семейството на починалата трябва да получи обезщетение от видинската болница в размер на 1,2 млн. лв. с лихвите, които са се натрупали през този период. Междувременно самият лекар, който е водил случая е починал.

