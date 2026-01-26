Разбиха банда, продавала вейпове с дрога в интернет (снимки)

Окръжна прокуратура – Габрово ръководи досъдебно производство за организирана престъпна група, която търгувала по интернет и държала с цел разпространение вейп устройства и пълнители с наркотично вещество, съобщиха от обвинението.

Бандата създали и ръководели двама - на 26 и 25 г. с инициали П.М. и М.М. В нея участвали още петима на възраст от 19 до 34 г. и снабдявали с вейпове пазара в Габрово, региона на Велико Търново и страната от месец януари 2024 година до 23.01.2026 година, става ясно от съобщението на прокуратурата.

Освен за това престъпление, на част от участниците от ОПГ, са повдигнати обвинения и за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества - 79 броя пълнителя, всеки с вместимост от по 1 мл с жълтеникава на цвят течност реагираща при полеви наркотест на коноп (марихуана), два броя контейнера с вместимост от по 10 мл., с жълтеникава на цвят течност, 10 броя електронни цигари (вейп), метален контейнер с етикет с надпис "Icelandpet Omega 3 oil – 1000 ml", съдържащ смолист сок от конопено растение с бруто тегло 1140 грама и 267 пълнителя, всеки с вместимост от по 10 мл., съдържащи течност с канабиноид.

В хода на разследването е установено, че за целите на разпространението на наркотичните вещества е създаден специализиран интернет сайт за поръчки, достигнали до клиенти в цялата страна чрез куриерски услуги.

Извършени са претърсвания на 14 имота и 2 автомобила, откъдето са иззети голям брой веществени доказателства. Разпитани са девет свидетели.

Към наказателна отговорност са привлечени всички лица, като са им повдигнати обвинения за горепосочените престъпления. По отношение на двамата лидери на престъпната група и на един от участниците в нея, предстои внасяне на искане в Окръжен съд-Габрово за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".