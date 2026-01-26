Задържаха за 72 ч. и обвиниха тираджията, убил дете в Хаинбоаз и опитал да избяга

Окръжна прокуратура – Велико Търново привлече като обвиняем и задържа за 72 часа шофьор, причинил тежко пътно транспортно произшествие със загинало дете. Образувано е досъдебно производство по повод настъпило в Прохода на републиката по повод катастрофата, която отне живота на 9-годишно момиченце, съобщиха от прокуратурата.

Около 21.50 часа на 25 януари близо до Мишеморков хан, е настъпило пътнотранспортно произшествие с участието на лек автомобил "Шкода Октавия", управляван от 43-годишен правоспособен водач от гр. Айтос с двама пътници, пътували към Гурково, и насрещно движещия се влекач "Волво" с турска регистрация, управляван от 61-годишен правоспособен турски гражданин.

В резултат на произшествието е починало возещото се в лекия автомобил 9-годишно дете, а водачът му и другата пътничка са настанени за лечение в болница с тежки наранявания и опасност за живота, посочват от обвинението.

Извършени са неотложни следствени действия – оглед на местопроизшествие с участието на автоексперт и съдебен лекар, разпитани са свидетели, назначени са експертизи. Водачът на товарния автомобил е тестван с техническо средство за употреба на алкохол и наркотици, като резултатът е отрицателен. От другия водач е взета кръвна проба, която е изпратена за лабораторно изследване за наличие на алкохол и наркотични вещества

След анализ и преценка на събраните на този етап доказателства е преценено от страна на наблюдаващия прокурор, че са налице достатъчно такива за привличане на водача на товарния автомобил „Волво" като обвиняем за това, че не е контролирал непрекъснато превозното средство, което управлява, навлязъл в лентата за насрещно движение и предизвикал ПТП, при което по непредпазливост е причинил смъртта на един и средни телесни повреди на другите двама от пътувалите в лекия автомобил, като е направил и опит да избяга от местопроизшествието.

С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Велико Търново обвиняемият е задържан за срок до 72 часа и предстои внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража".

Действията по разследването продължават под наблюдение на Окръжна прокуратура-Велико Търново.