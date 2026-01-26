Съдят по бързата процедура пиян шофьор, катастрофирал и избягал

Пиян катастрофира в Монтанско и избяга, съобщиха от МВР.
Пътният инцидент е станал вчера. Сигнал за него е подаден в 9.43 часа в районното управление на Берковица. Обадилият се съобщил за ПТП-то, но пояснил, че водачът е напуснал местопроизшествието.
Дежурен автопатрул е установил, че е катастрофирал лек автомобил „Ситроен" с 38-годишен шофьор от Берковица. Шофьорът е изпробван за употреба на алкохол, при което дрегерът отчел 2.32 промила в издишания от водача въздух. Същият се е съгласил с показанията на техническото средство и отказал да даде кръвна проба.
На мъжа са съставени два акта е задържан за срок до 24 часа за извършено престъпление по чл. 243б, ал.1 от НК.
На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано бързо производство.