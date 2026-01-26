Вижте какви ще са цените на обществения транспорт в Русе от 1 февруари

Считано от 1 февруари влизат в сила нови цени на превозните документи за пътуване по автобусните и тролейбусните линии на „Общински транспорт Русе" ЕАД. Основната цел на новата тарифа е да спести време на пътниците и да оптимизират работата с монети при покупка на билет от шофьора в превозното средство. Важно е да се отбележи, че новата ценова политика е изцяло съобразена с духа на Закона за въвеждане на еврото в Република България. В тази връзка, вместо директно превалутиране, цените на превозните документи имат леко намаление, за да се гарантира лесна и бърза обработка на плащанията в брой, без това да натоварва бюджета на гражданите.

Новите цени са както следва:

• Билет за еднократно пътуване – 0,75 €/1,47 лв.

• Стандартни абонаментни карти

срок дестинация цена в евро цена в лева

1 месец 1 линия* 30,00 € 58,67 лв.

1 месец Цяла градска мрежа 36,00 € 70,41 лв.

3 месеца Цяла градска мрежа 72,00 € 140,82 лв.

*Картите за една линия важат само и единствено за линията, за която са издадени!

• Абонаментни карти с отстъпка

Учащи, студенти и докторанти

срок дестинация цена в евро цена в лева

1 месец 1 линия* 7,50 € 14,67 лв.

1 месец Цяла градска мрежа 9,00 € 17,60 лв.

Пенсионери

срок дестинация цена в евро цена в лева

1 месец 1 линия 5,10 € 9,97 лв.

1 месец Цяла градска мрежа 0,00 € 0,00 лв.

Лица с увреждания с намалена работоспособност от 50,00% до 70,99%

срок дестинация цена в евро цена в лева

1 месец 1 линия 7,80 € 15,26 лв.

Лица с увреждания с намалена работоспособност над 71%

срок дестинация цена в евро цена в лева

1 месец 1 линия 7,50 € 14,67 лв.

1 месец Цяла градска мрежа 9,00 € 17,60 лв.

• Безплатни едногодишни карти за цяла градска мрежа се издават на:

o Деца до 14 годишна възраст;

o Ветерани от войните;

o Военноинвалиди и военнопострадали;

o Служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в изпълнение на разпоредбите на ЗМВР, ЗИНСЗ, ЗСВ, ЗДАНС, ЗСРС, ЗЗКИ и ЗЗЛ.

Тарифната политика на Общински транспорт Русе е разработена така, че да отговори на нуждите на различните групи пътуващи, като същевременно следва европейските стандарти за устойчива мобилност. Важно е да се подчертае, че абонаментните карти са изградени на принципа на предвидимост и по-ниска цена на пътуване при редовно ползване. Често дискутираната тема за цената на месечната карта за една линия спрямо ежедневните пътувания на работещите хора има своя прочит в настоящата политика.

Анализите показват, че най-голяма добавена стойност за гражданите носи не фиксирането върху един маршрут, а свободата на придвижване. Затова акцентът е поставен върху тримесечната карта за цялата градска мрежа. Абонаментната карта не е и не трябва да се разглежда като „пакет билети", а като документ, който дава удобство и спокойствие – неограничено пътуване в рамките на срока, без ежедневно купуване на билети и без риск от непланирани разходи при допълнителни придвижвания.

Защо дългосрочната карта е най-доброто решение?

Най-изгодният вариант за гражданите, които използват транспорта редовно, е абонаментната карта за цялата градска мрежа за 3 месеца. Тя осигурява:

• Неограничени възможности: с тази карта пътниците не са ограничени до определен брой пътувания и могат да я ползват по всяко време неограничен брой пъти.

• Гъвкавост – с тази карта за цялата мрежа пътниците не са ограничени до един маршрут и могат да ползват автобусни и тролейбусни линии, както и имат възможност за комбиниране на линии и по-лесно придвижване при промени в маршрута или графика;

• Удобство: с тази карта се спестява необходимостта от ежемесечно подновяване на документи и чакане по пунктовете за продажба, както и поддържането на точна сума пари.

• Икономическа ефективност: с тази карта дори при стандартния модел на пътуване – два пъти на ден, пет пъти в седмицата по една линия - тримесечният абонамент се оказва най-изгодният вариант. При него цената на едно индивидуално пътуване пада до нива, които са недостижими с който и да е друг документ.

Превозни документи с новата цена ще могат да бъдат закупувани след 1 февруари. Напомняме, че считано от 1 февруари 2026 г. разплащанията при закупуване на превозни документи ще се извършват само в евро. Водачите на превозните средства, както и служителите на Касовия и картовия център, няма да приемат плащания в български левове. От дружеството призовават пътниците да се подготвят предварително, за да се избегнат затруднения и забавяне при обслужването.

Паралелно с промените в тарифите, екипът на „Общински транспорт Русе" активно работи по изготвянето на техническата спецификация за внедряване на изцяло нова, модерна система за таксуване. Тя ще включва възможност за безконтактни плащания с банкови карти, мобилно приложение за лесно планиране на маршрути, закупуване на електронни билети в реално време и др. Това е изключително сложен и мащабен процес, който изисква прецизно внимание към всеки детайл при избора на технологично решение и осигуряване на висока степен на сигурност и надеждност при работа. Тъй като става въпрос за скъпоструващо нововъведение, в момента активно се проучват различни механизми за външно финансиране, които да позволят реализацията му без това да натоварва пряко данъкоплатците.