18-годишен шофьор блъсна 17-годишна на пешеходна пътека в Пазарджик

Тийнейджърка е пострадала при пътно-транспортно произшествие в събота вечер. Сигнал за инцидента е получен около 20.45ч., а към мястото са насочени екипи на полицията и „Спешна помощ“. Катастрофата станала на бул. „България“ в Пазарджик. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов.

18-годишен водач на лек автомобил „Шкода“ движейки се по булеварда е блъснал на пешеходна пътека две момичета – на 17-години от село Гелеменово и на 14-години от гр. Радомир. Пътния инцидент е станал при работеща светофарна уредба на мястото, като шофьорът е преминал на зелен сигнал. В резултат на удара по-сериозно е пострадало 17-годишното момиче, което е транспортирано и настанено за лечение в МБАЛ-Пазарджик с различни травми и наранявания. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна група при РУ-Пазарджик. Пробите за употреба на алкохол и наркотици направени на водача са дали отрицателен резултат. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура.