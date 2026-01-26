Атанас Запрянов се срещна с делегация от Конгреса на САЩ

В Министерството на отбраната се проведе среща на министър Атанас Запрянов с делегация от Конгреса на САЩ, ръководена от конгресмен Пат Фалън от Камарата на представителите. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

По време на срещата, която се провежда в рамките на визита на делегацията на САЩ в страната ни, бяха обсъдени текущи въпроси от двустранното сътрудничество в областта на отбраната, както и актуални теми в сферата на сигурността. В разговорите участваха началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-министърът на отбраната Аделина Николова.