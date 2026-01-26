Йотова стартира разговорите за назначаване на служебен премиер, среща се с Назарян във вторник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Илияна Йотова започва консултации за съставяне на служебно правителство. Първо президентът ще говори с председателя на Народното събрание Рая Назарян. Срещата ще се проведе в 11 часа на 27 януари, съобщават от прессекретариата на президентството.

След като Румен Радев подаде оставка като президент конституционната процедура спря на пауза след провала на третия мандат, който Радев връчи на "Алианс за права и свободи". Правомощията на президент бяха прехвърлени и вече процесът може да продължи.

В списъка на т.нар. домова книга са омбудсманът Велислава Делчева, заместничката ѝ Мария Филипова, председателката на парламента Рая Назарян, шефът на Сметната палата (и бивш служебен премиер) Димитър Главчев и замовете му Маргарита Николова и Силвия Къдрева и шефовете на БНБ Димитър Радев, Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

Част от потенциалните кандидати - омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на БНБ Димитър Радев, вече отказаха. Сред отказалите се от поста на служебен премиер беше и Рая Назарян.

Рая Назарян влезе в "домовата книга" едва на 29 октомври, заменяйки Наталия Киселова.

През 2024 г. тя отказа да е служебен премиер след телефонен разговор с президента. Тя бе категорична: "Ярки политически фигури няма да допринесат нито за добрия тон и диалог между партиите в предизборната кампания, нито ще повишат доверието в политическия процес.

След избора на нов служебен премиер ще бъде оповестена и датата на изборите.