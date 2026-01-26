ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Пловдив дава офис на фондацията на Лазар Радков от инициативата с капачките

Ваня Драганова

Инициаторът на “Капачки за бъдеще” Лазар Радков

Сдружението популяризира и спорта и здравословния начин на живот

Община Пловдив ще предостави офис на фондация "Лазар Радков", която се занимава с благотворителни инициативи като събирането на капачки за купуването на линейки и кувьози. Става дума за 2 помещения в къща на ул. "Георги Измирлиев" 35, а въпросът ще се обсъжда на предстоящата сесия на местния парламент. 

Сдружението има кампании не само за рециклирането на пластмаса, а и за популяризирането на спорта и здравословния начин на живот, използвайки иновативни и интерактивни методи. Досега фондацията на Лазар Радков не е ползвала общински имот за свое седалище. 

