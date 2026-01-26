Верижна катастрофа с три тира и кола край Видин, има жертва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьор на камион е загинал днес по обед във верижна катастрофа на път Е-79 край Видин. Към мястото незабавно били насочени екипи на полицията, пожарната, ЦСМП и екип на областния отдел „Автомобилна администрация", съобщиха от ОД на МВР.

Според първоначалните данни в катастрофата са участвали три товарни автомобила и една лека кола. Загинал е водача на единия товарен автомобил. Във видинската болница е транспортиран шофьор на друг товарен автомобил.

Оперативна група още извършва оглед на местопроизшествието.

Пътни полицаи регулират трафика, а движението е пренасочено през град Дунавци.