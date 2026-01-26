Хванаха бандити, задигнали с чук 1,8 кг злато в София

Бандити, задигнали 1,8 кг злато от ателие в София, бяха задържани при акция на СДВР и Софийската градска прокуратура. Обирът, станал на 15 май 2025 г., те направили с помощта на чук.

Бандитите действали с крадена кола, с която пристигнали до ателието. Били трима, с маски, качулки и черни дрехи. Единият държал дръжката на вратата, за да не могат да влязат клиенти, разказа шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Негов съучастник съборил шкаф, а след това с чук се насочил към продавачката. След това с третия мъж започнали да чупят витрините и да вземат злато. Задигнали 1800 грама на стойност 340 000 лева.

Малко след обира от СДВР открили запалена колата. Оказало се, че е крадена. След това от СДВР установили и втори автомобил, с който тримата тръгнали в неизвестна посока. Двама от задържаните през 2021 г. са били хванати от СДВР по време на кражба в магазин на телеком, посочи Николов. Обясни, че при претърсванията в домовете им криминалисти се натъкнали на приготвени за пътуване куфари. В тях имало маски и качулки, щели да пътуват за Испания, вероятно за кражби. Николов добави, че тримата имали големи финансови задължения и вероятно затова са направили обира.

Тримата мъже са на 21, 25 и 34 години. Двама от тях са осъждани, каза зам. градската прокурорка на София Десислава Петрова. Тя обясни, че тримата могат да получат от 5 до 15 години затвор, както и конфискация на до 1/2 от имуществото.