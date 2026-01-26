Шофьор на автомобил е починал след катастрофа в град Костенец

Шофьор на автомобил е починал вследствие на катастрофа на общински път в град Костенец, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София. Инцидентът е станал около 15:00 часа в събота.

Челно са се ударили два леки автомобила, като единият шофьор е транспортиран в болнично заведение, където по-късно е починал. По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията съобщиха още, че в същия ден в Костенец е постъпил сигнал за пътен инцидент на второкласен път. На място е установено, че са катастрофирали два леки автомобила. Пътничка от единия е настанена за лечение с фрактура на прешлен. Водачът на другия е задържан за срок до 24 часа.

По първоначални данни е установено, че той е нарушил правилата за движение по пътищата, като при неправилно изпреварване е навлязъл в насрещната лента за движение и е реализирал пътнотранспортното произшествие.

По случая е образувано разследване.