Автентични оръжия от Руско-турската война събира изложбата „Памет за Освобождението" в Добрич

Автентични огнестрелни и хладни оръжия от Руско турската война 1877-1878 г., османски и руски медали, отличия и снимки на опълченци от Добруджа, лични вещи на участници в Българското опълчение са показани в изложбата „Памет за Освобождението". В петте витрини в зала „Възраждане" в Художествената галерия в Добрич Регионалният исторически музей и регионален клуб „46-и пехотен Добрички полк" на НД „Традиция" с екпонати от фонда на отдел „История на българските земи XV-XIX в.", съхранени в продължение на близо век и половин във фонда на музея, за да напомнят на съвременниците за Освободителната война и края на петвековното османско робство, отбелязат 148 години от края на Освободителната война и освобождението на Добрич на 27 януари.

От регионалния клуб „46-и пехотен Добрички полк" представят изработени в пълно съответствие с оригиналите реплики на униформи и снаряжение на османска редовна войска, българското опълчение и кубанското казачество. За пръв път в Добрич може да бъде видяна реплика на османска военна раница от периода, изработена по инициатива на национално дружество „Традиция".

Изложбата е посветена на 148 годишнината от Освобождението на Добрич от османско робство, дошло след последното голямо сражение в Руско-турската Освободителна война край тогавашния Хаджиоглу Пазарджик на 13 /26 по стар стил/ януари 1878 г.. 23-хилядният корпус на ген.- лейт. Аполон Ернестович Цимерман през целия ден води бой с 20 табура /15 000 войници/ от египетския корпус под командването на Решид паша и башибозушки отряди, над 2000 въоръжени мъже от местното мюсюлманско население. В края на деня османските войски отстъпват укрепените позиции около града, а през нощта, страхувайки се от обкръжение, напускат Хаджиоглу Пазарджик и се оттеглят към Варна. На следващата сутрин корпусът на ген. Цимерман е посрещнат от изстрадалото българско население. Четири дни по-късно е подписано Одринското примирие, с което е сложен край на военните действия.

Изложбата ще бъде открита на 27 януари от 17 ч. в зала „Възраждане" в Художествената галерия.