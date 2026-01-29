ПОК „Доверие" увеличава за пета поредна година всички пожизнени пенсии от Фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) и разсрочените плащания от Фонда за разсрочени плащания (ФРП), съобщиха от компанията. На практика увеличението засяга всички втори пенсии, които изплаща "Доверие".

Увеличението е влязло в сила от 1 януари.

С 3,9228% се вдигат пожизнените пенсии от ФИПП „Доверие" на лицата, получавали пенсия през целия период, за който се отнася индексацията – от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. Като резултат пожизнените пенсии, изплащани от създаването на фонда, са нараснали, кумулативно, с 38,33%, което е по-високо от натрупаната инфлация за същия период. По данни на НСИ за периода 10.2021 г. - 12.2025 г. Индекса на потребителските цени (ИПЦ) е 34,26%, а Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) – 29,17%.

С 4,3026% се увеличават разсрочените плащания от ФРП „Доверие" на лицата, получавали плащания през целия период, за който се отнася индексацията – от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. Като резултат разсрочените плащания, изплащани от създаването на фонда, са нараснали, кумулативно, с 41,56%, което също е по-високо от натрупаната инфлация за същия период.

Пенсионерите на ПОК „Доверие" могат да проследят своите плащания и актуализации в онлайн портала „Моето Доверие" по всяко време или чрез посещение в офис на компанията, посъветваха от "Доверие".

ПОК „Доверие" обслужва повече от 1,2 млн. клиенти и управлява нетни активи за над 7,5 млрд. лв., показват данните на компанията към края на миналата година. Дружеството е част от „Виена Иншурънс Груп", водещ застраховател в Централна и Източна Европа, с повече от 33 млн. клиенти.