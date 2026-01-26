Deepfake може да съсипе живот, но има как да се познае и спре

„В интернет никой не знае, че сте куче." Карикатурата от 1992 г. беше на път да остане в историята, след като мрежата се разви и започна да изисква редица верификации на личността. Но в живота, както и във физиката, енергията не се губи. Така на сцената се появиха не само фалшивите профили, но и deepfake.
Това е технология, която напълно имитира човек - неговия образ, глас, движения, дори мимики. Случаят с фалшивото видео на бившия премиер Николай Денков, който уж призоваваше народа да инвестира, беше учебникарски пример как може да се манипулира с подобни технологии.
Технологиите вече могат да вземат лицето ви от една снимка - селфи от миналото лято, профилна снимка от бал, видео от сватба, и да го залепят върху чуждо тяло с такава прецизност, че самите вие да се чудите дали не сте участвали в нещо, което никога не сте правили. Гласът, кожата, светлината - всичко е толкова реалистично, че дори близки хора могат да се подведат.
И най-често така започва изнудването:
- „Ще го пратя на приятеля ти."
- „Ще го кача в групата на класа."
- „Плащаш или утре всички ще те видят."
Ужасът е пълен, защото deepfake порното унищожава не просто репутация, а личност. Кара ви да се оправдавате за нещо, което не сте правили. Краде ви идентичността, тялото, лицето и свободата.
Примери вече има дори у нас - жени, които откриват свои фалшиви клипове в мъжки форуми; студентки, които получават заплахи; дори учителка, която разбра, че в Telegram група обикаля deepfake с нейното лице върху чуждо тяло. Полицията разследва, но щетата остава.
Как да се предпазим?
Първо: ограничете публичните си снимки.
Колкото по-малко е личното ви съдържание, толкова по-трудно е да се направи качествен deepfake. Публичните профили са рай за измамниците.
Второ: воден знак.
Ако качвате снимка, сложете дребен текст или символче някъде върху изображението. Deepfake алгоритмите могат да го премахнат, но качеството пада и измамата става разпознаваема. Това вече се използва от някои инфлуенсъри.
Трето: ако намерите deepfake видео за себе си - реагирайте незабавно.
Не се крийте. Не се срамувайте. Вие сте жертва, не виновник. Свържете се с полицията, с платформата, в която е публикувано, със социалната мрежа. Точно тук бързината е много важна - колкото по-рано е свалено видеото, толкова по-малко е разпространението.
Четвърто: говорете с близките си.
Кажете им ясно: ако някой види „видео с мен", първо да ми се обади. Това простичко правило е спасило десетки хора от изнудване.
Пето: пазете се от интимно съдържание онлайн.
Най-големият подарък за deepfake престъпниците е реално интимно видео, което после може да бъде „надградено", манипулирано, раздуто.
Шесто: използвайте инструменти за проверка.
Има сайтове и приложения, които засичат манипулации - дребни разминавания в лицето, неправилно примигване, несъответствие между светлина и движение. Не е съвършено, но често е достатъчно, за да потвърдите дали нещо е фалш.
Седмо: докладвайте.
Колкото повече deepfake съдържание се докладва, толкова по-бързо се учат алгоритмите да го засичат. Платформите вече имат екипи за това, но без шум - тишината работи за измамниците.
Deepfake е новата фабрика за лъжи - сглобява фалшиви свидетелства, фалшиви клипове, фалшиви чатове, фалшиви хора. Но най-страшната й продукция е deepfake порното, защото атакува човека не като гражданин, а като същество, като интимност, като идентичност.
Технологията казва: „Мога да направя всичко с лицето ти."
Но вие трябва да кажете: „Не можеш да направиш това с живота ми."
Защото deepfake престъпленията ще стават все повече.
Но и нашата осведоменост трябва да расте със същата скорост, ако не и по-бързо.
