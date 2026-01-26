Deepfake може да съсипе живот, но има как да се познае и спре

„В интернет никой не знае, че сте куче." Карикатурата от 1992 г. беше на път да остане в историята, след като мрежата се разви и започна да изисква редица верификации на личността. Но в живота, както и във физиката, енергията не се губи. Така на сцената се появиха не само фалшивите профили, но и deepfake.

Това е технология, която напълно имитира човек - неговия образ, глас, движения, дори мимики. Случаят с фалшивото видео на бившия премиер Николай Денков, който уж призоваваше народа да инвестира, беше учебникарски пример как може да се манипулира с подобни технологии.

Технологиите вече могат да вземат лицето ви от една снимка - селфи от миналото лято, профилна снимка от бал, видео от сватба, и да го залепят върху чуждо тяло с такава прецизност, че самите вие да се чудите дали не сте участвали в нещо, което никога не сте правили. Гласът, кожата, светлината - всичко е толкова реалистично, че дори близки хора могат да се подведат.

И най-често така започва изнудването:

„Ще го пратя на приятеля ти."

„Ще го кача в групата на класа."

„Плащаш или утре всички ще те видят."

Ужасът е пълен, защото deepfake порното унищожава не просто репутация, а личност. Кара ви да се оправдавате за нещо, което не сте правили. Краде ви идентичността, тялото, лицето и свободата.

Примери вече има дори у нас - жени, които откриват свои фалшиви клипове в мъжки форуми; студентки, които получават заплахи; дори учителка, която разбра, че в Telegram група обикаля deepfake с нейното лице върху чуждо тяло. Полицията разследва, но щетата остава.

Как да се предпазим?

Първо: ограничете публичните си снимки.

Колкото по-малко е личното ви съдържание, толкова по-трудно е да се направи качествен deepfake. Публичните профили са рай за измамниците.

Второ: воден знак.

Ако качвате снимка, сложете дребен текст или символче някъде върху изображението. Deepfake алгоритмите могат да го премахнат, но качеството пада и измамата става разпознаваема. Това вече се използва от някои инфлуенсъри.

Трето: ако намерите deepfake видео за себе си - реагирайте незабавно.

Не се крийте. Не се срамувайте. Вие сте жертва, не виновник. Свържете се с полицията, с платформата, в която е публикувано, със социалната мрежа. Точно тук бързината е много важна - колкото по-рано е свалено видеото, толкова по-малко е разпространението.

Четвърто: говорете с близките си.

Кажете им ясно: ако някой види „видео с мен", първо да ми се обади. Това простичко правило е спасило десетки хора от изнудване.

Пето: пазете се от интимно съдържание онлайн.

Най-големият подарък за deepfake престъпниците е реално интимно видео, което после може да бъде „надградено", манипулирано, раздуто.

Шесто: използвайте инструменти за проверка.

Има сайтове и приложения, които засичат манипулации - дребни разминавания в лицето, неправилно примигване, несъответствие между светлина и движение. Не е съвършено, но често е достатъчно, за да потвърдите дали нещо е фалш.

Седмо: докладвайте.

Колкото повече deepfake съдържание се докладва, толкова по-бързо се учат алгоритмите да го засичат. Платформите вече имат екипи за това, но без шум - тишината работи за измамниците.

Deepfake е новата фабрика за лъжи - сглобява фалшиви свидетелства, фалшиви клипове, фалшиви чатове, фалшиви хора. Но най-страшната й продукция е deepfake порното, защото атакува човека не като гражданин, а като същество, като интимност, като идентичност.

Технологията казва: „Мога да направя всичко с лицето ти."

Но вие трябва да кажете: „Не можеш да направиш това с живота ми."

Защото deepfake престъпленията ще стават все повече.

Но и нашата осведоменост трябва да расте със същата скорост, ако не и по-бързо.

Последвайте „TRENDY дигиталНО без тормоз 2.0" в:

Проектът „TRENDY дигиталНО 2.0“ се изпълнява от Фондация Евроскок с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 г.–2025 г.) към Министерство на младежта и спорта / Договор № 25-00-40/09.09.2025 г. Изготвеното съдържание е отговорност на бенефициера!