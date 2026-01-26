Оставиха в ареста мъж, ограбил 88-годишна жена в Чирпан

Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем А.М., на 37 г., за това, че на 18.01.2026 г., в град Чирпан, област Стара Загора, в условията на опасен рецидив, чрез използване на техническо средство – секретен ключ, е отнел чужди движими вещи – пари и вещи, от владението на 88-годишна жена, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, съобщиха от държавното обвинение.

На 18.01.2026 г. А.М. се намирал в Чирпан, където посетил казино, изиграл парите си, но не спечелил. Той решил да отиде до дома на 88-годишната жена, за която знаел, че живеела сама и е трудноподвижна. Влязъл в къщата два пъти. Първия път се промъкнал през отворен прозорец, взел от стаята 20 евро и ключовете за къщата. Отново проиграл парите в казиното, без да спечели.

Върнал се в дома втори път. С поставена маска на лицето отключил входната врата. Влязъл в стаята на жената. През това време тя била будна и седяла на леглото. А.М. вдигнал възглавницата, като под нея намерил портмоне, в което имало две банкноти от по 50 евро. Той ги взел и на известно разстояние от къщата изхвърлил портфейла и маската. Част от парите изиграл в казино в Чирпан.

А.М. е осъждан. С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа.

По искане на Районна прокуратура - Стара Загора съдът е взел мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.