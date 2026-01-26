С конкурс за видеоклипове община Русе изразява своята почит към семейните двойки

За Седмицата на брака ще бъдат наградени и най-възрастните съпрузи в общината

И тази година община Русе отбелязва Международната седмица на брака - 7–14 февруари. По този повод ще се проведе конкурс за видеоклипове под наслов „Още сме заедно и сме в Русе".

Той е насочен към женени двойки от Русе, които след сключването на гражданския си брак са продължили своя съвместен живот в града. Видеоклиповете трябва да са с максимална продължителност до 2 минути, като участниците трябва по творчески начин да разкажат своята история, мотивацията си да останат в Русе и какво означава за тях семейството.

Всяка двойка може да изпрати един видеоклип. Условие за участие е поне единият от съпрузите да има постоянен или настоящ адрес в Русе или населено място от общината.

Крайният срок за изпращане на видеоклиповете е 10 февруари на имейл [email protected].

Постъпилите видеа ще бъдат разгледани от комисия, която ще извърши класирането съгласно предварително обявени критерии – оригиналност, автентичност на посланието и визуално представяне на града. Най-впечатляващите видеоклипове ще бъдат обявени в рамките на Седмицата на брака.

С изпращането на видеото участниците декларират съгласието си то да стане собственост на община Русе и да бъде използвано за целите на конкурса и за популяризиране на инициативата, като тяхното съгласие трябва да бъде изрично упоменато в имейла, който ще изпратят към община Русе.

За Международната седмица на брака община Русе ще разположи фото рамка на пл. „Свобода", където двойките ще могат да заснемат своите специални моменти, отбелязвайки се от града с хаштаг „Заедно в Русе". В рамките на инициативата по традиция ще бъде наградена и най-възрастната женена двойка в община Русе.

Седмицата на брака в България има за цел да обедини усилията на институции и общество за утвърждаване значението на брака и семейството. Тя е част от инициативата, която се провежда ежегодно в над 30 държави по света. Повече за нея вижте тук.