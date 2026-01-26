ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глобиха член на СИК, гласувал два пъти на избори в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22165118 www.24chasa.bg

Военни унищожиха невзривен боеприпас в Бургас

2736
Военни унищожиха невзривен боеприпас в Бургас СНИМКА: Министерство на отбраната

Специализиран екип от Военноморска база Бургас разузна, транспортира и унищожи днес, 26 януари, отбранителна ръчна граната, тип Ф-1, със запалка. Боеприпасът е открит по-рано днес в избено помещение на жилищна сграда в кв. „Меден рудник" в Бургас, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Военнослужещите действаха след отправено искане от областния управител на област Бургас и разрешение на началника на отбраната. Унищожаването на гранатата е извършено при спазване на всички мерки за безопасност.

Военни унищожиха невзривен боеприпас в Бургас СНИМКА: Министерство на отбраната
Военни унищожиха невзривен боеприпас в Бургас СНИМКА: Министерство на отбраната
Военни унищожиха невзривен боеприпас в Бургас СНИМКА: Министерство на отбраната
Военни унищожиха невзривен боеприпас в Бургас СНИМКА: Министерство на отбраната
Военни унищожиха невзривен боеприпас в Бургас СНИМКА: Министерство на отбраната
Военни унищожиха невзривен боеприпас в Бургас СНИМКА: Министерство на отбраната

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)