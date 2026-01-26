Военни унищожиха невзривен боеприпас в Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Специализиран екип от Военноморска база Бургас разузна, транспортира и унищожи днес, 26 януари, отбранителна ръчна граната, тип Ф-1, със запалка. Боеприпасът е открит по-рано днес в избено помещение на жилищна сграда в кв. „Меден рудник" в Бургас, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Военнослужещите действаха след отправено искане от областния управител на област Бургас и разрешение на началника на отбраната. Унищожаването на гранатата е извършено при спазване на всички мерки за безопасност.