Задържаха двама мъже във Варна, заподозрени за убийства

Задържани са двама мъже, заподозрени за извършване на убийства, съобщи на пресконференция окръжният прокурор на Варна Красимир Конов. По думите му двата случая нямат нищо общо помежду си. Едното убийство е извършено в нощта на 24 януари тази година, а другото – около 6:00 часа на 25 януари. И двете престъпления са извършени по особено жесток и мъчителен за жертвите начин, допълни Конов.

Едното убийство е извършено във Варна. Задържан е синът на жертвата – 65-годишна жена. Мъжът е на 42 години и има психическо заболяване – параноидна шизофрения. Окръжният прокурор уточни, че предстои да бъде разгледана мярката му за неотклонение. Освен това той ще бъде настанен в специализирано здравно заведение и ще бъде освидетелствано състоянието му.

Второто убийство е извършено в землището на село Кичево. Събраните до момента доказателства сочат, че е умишлено, посочи Конов. Той уточни, че жертвата и убиецът са се познавали. Отношенията им са били между наемател и собственик. Жертвата е 50-годишен мъж. Задържаният за престъплението е на 36 години, като мотивите тепърва ще се уточняват, пише БТА.

Директорът на полицията във Варна старши комисар Красен Торимацов допълни, че и двете убийства са извършени с нож. По думите му в момента се претърсва дълбок кладенец в имот в землището между селата Кичево и Осеново, търсят се веществени доказателства. Според Торимацов самото престъпление е било предварително планирано.