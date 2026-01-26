ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глобиха член на СИК, гласувал два пъти на избори в...

В Добрич шофьор без книжка отказа проби за алкохол и наркотици

Дияна Райнова

1924
Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

В Добрич шофьор без книжка отказа проби за алкохол и наркотици, задържан е, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 25 януари в 12,15 ч в град Добрич по бул. „Русия" от автопатрул на Първо районно управление на МВР е забелязан приближаващ се лек автомобил „БМВ", който спира и потегля на заден ход, отново спира, след което водачът слиза от колата и тръгва пеша в обратна посока.

Шофьорът е неправоспособен, на 36 години от Добрич, известен на МВР. Той отказва проба за алкохол и наркотици, както и биологични проби. Установено е, че е наказван за употреба на наркотични вещества. Задържан е за 24 часа, образувано е бързо полицейско производство.

Полиция

