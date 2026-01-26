Откриха 3 грама хероин, канабис и амфетамин в Добричко, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 25 януари в село Бранище от автопатрул на Второ районно управление на МВР – Добрич, е извършена проверка на лек автомобил „Мерцедес Ц200" с водач 28-годишен мъж от село Одърци, известен на МВР.

Пътникът – мъж на 30 години от същото село, известен на МВР, предава суха тревна маса, която при извършен полеви тест реагира на канабис с тегло 2,04 грама. Лицето е задържано за 24 часа , образувано е бързо полицейско производсто.Същия ден в 17.55 ч в Добрич при проверка от автопатрул на Първо районно управление на МВР – Добрич, 49-годишен мъж от село Телериг, известен на МВР, предава бучка кафяво вещество. При извършения полеви тест то реагира на хероин с тегло 3 грама. Предава още бяло вещество на кристали, реагиращо на амфетамин с тегло 1 грам и суха тревна маса, реагираща на канабис с тегло 3 грама. Лицето е задържано за 24 часа, образувано е досъдебно производство.

Пак на 25 януари в 19.36 ч в град Шабла при проверка на лек автомобил „Волво С60", управляван от 62-годишен мъж от град Завет дрегерът отчита наличие на 2.19 промила алкохол. Водачът е задържан за 24часа, автомобила е иззет, образувано е досъдебно производство.