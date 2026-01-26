За 22 грама марихуана осъдиха кърджалиец на 38 месеца затвор и 20 000 лева глоба

38 месеца затвор при първоначално "строг" режим и 20 000 лева глоба наложи окръжния съд в Кърджали на 34-годишен, хванат с 22 грама марихуана. Наказанието е наложено след като магистратите одобриха споразумение между прокуратурата и кърджалиеца.

На 8 октомври 2025 година той бил проверен от полицаи в Кърджали, които открили в джобовете му полиетиленови пликчета със суха листна маса, която на полевия тест реагирало на канабис. Повдигнато му е обвинение, според което е държал високорисково наркотично вещество без разрешение при условиета на продължаващо престъпление и опасен рецидив.

Няколко месеца преди да бъде хванат с наркотиците кърджалиецът бил изтърпявал наказание по присъда за разпространение на дрога.