ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глобиха член на СИК, гласувал два пъти на избори в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22165547 www.24chasa.bg

За 22 грама марихуана осъдиха кърджалиец на 38 месеца затвор и 20 000 лева глоба

Ненко Станев

[email protected]

680
Съдебната палата в Кърджали. СНИМКА: 24 ЧАСА

38 месеца затвор при първоначално "строг" режим и 20 000 лева глоба наложи окръжния съд в Кърджали на 34-годишен, хванат с 22 грама марихуана. Наказанието е наложено след като магистратите одобриха споразумение между прокуратурата и кърджалиеца.

На 8 октомври 2025 година той бил проверен от полицаи в Кърджали, които открили в джобовете му полиетиленови пликчета със суха листна маса, която на полевия тест реагирало на канабис. Повдигнато му е обвинение, според което е държал високорисково наркотично вещество без разрешение при условиета на продължаващо престъпление и опасен рецидив.

Няколко месеца преди да бъде хванат с наркотиците кърджалиецът бил изтърпявал наказание по присъда за разпространение на дрога.

Съдебната палата в Кърджали. СНИМКА: 24 ЧАСА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)