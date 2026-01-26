ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глобиха член на СИК, гласувал два пъти на избори във Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

2592
Снимката е илюстративна.

Районен съд - Варна призна за виновен 71-годишен мъж, който гласувал два пъти в изборите на 5 ноември 2023г., при втория тур на проведените избори за общински съветници и кметове, гласувал в две отделни избирателни секции.

Първоначално мъжът гласувал в секцията във Варна, където бил ангажиран като член на СИК, като за целта бил вписан в допълнителната страница на избирателния списък и попълнил нужната за гласуването декларация.

По-късно, по време на обедната си почивка, подсъдимият дал своя вот и в избирателната си секция по постоянен адрес.

71-годишният мъж е неосъждан досега. Предвид чистото му съдебно минало и изразено съжаление за стореното, по внесено от прокуратурата постановление е направено предложение пред съда той да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Районен съд – Варна му наложи административно наказание - глоба в размер на 511.29 евро.

Той ще трябва да плати и направените в досъдебното производство разноски.

Съдебното решение може да бъде обжалвано в 15-дневен срок.

