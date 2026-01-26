Отлагат проект за подземен паркинг в центъра на Благоевград

"Отлагаме изграждането на подземен паркинг под площад „Македония" за следващия програмен период, когато ще можем да осигурим изцяло безвъзмездно финансиране за реализация на проекта." Това съобщи кметът на община Благоевград Методи Байкушев.

Решението се подготвя от няколко седмици. То е взето след обсъждане с експертите от Управляващия орган на програма „Развитие на регионите" на среща в средата на миналата седмица, на която са обсъдени почти готовия работен проект, дейностите и финансовите параметри за изпълнението му.

Финансовите разчети сочат, че за изпълнението на предвидените дейности се изискват повече средства от заложените в проекта като безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на регионите", което би означавало осигуряване на сериозно съфинансиране от Общината. Проектът щял да струва над 13.5 милиона лева, от които Общината трябвало да съфинансира 5 млн., които няма. Проектът ще бъде изпълнен по „Развитие на регионите" в периода 2028-2034 година, когато ще се търси 100% безвъзмездно финансиране. Тогава обаче ще се прави паркинг не за 150 места, а за двойно повече и паркингът ще е на три нива.

Благоевград не губи предоставените за изпълнението му средства. Те ще бъдат пренасочени за финансиране на следващ проект на Общината по същата програма.

Отлагането на изпълнението на проекта не отлага приемането на решение от Общинския съвет за изработване на ПУП на пл. „Македония". Изработването на ПУП е съгласувано с Националния институт по паметниците на културата и с Министерство на културата без забележки. Проектът е съвместим със статута на площада като паметник на културата. Паметникът на Гоце Делчев не се засяга като местоположение. Има издадени становища от РИОСВ за липса на необходимост от ОВОС, от РЗИ и от Басейнова дирекция.

Изготвеното по поръчка на Общината подробно хидрогеоложко проучване, показва точно състава на почвата, както и количеството на водата, няма следи от археологически находки. Подпочвените води са в количества, които позволяват да бъдат овладени и отведени, така че паркингът да не се наводнява. Проектът предвижда отровните газове да бъдат отвеждани в посока реката и няма технологични причини този сериозен проект да не се случи.

Площад „Македония" в Благоевград е проектиран с подземен паркинг още през далечната 1976 г.

Тогава е заложена и пешеходна връзка към района на кв. „Вароша", Регионалния исторически музей и Младежкия дом. В планираното преди 50 г. градоустройство ясно се вижда рампата за вход в подземен паркинг под площад „Македония" откъм ул. „Св. Ив. Рилски" и изходът му пред ГУМ на ул. „Т. Александров", която днес е пешеходна. Ул. „Александър Стамболийски" и тогава е била проектирана да бъде изведена под земята от моста при Младежкия дом до Моста на влюбените – решение, което съвпада и с проекта, който ще бъде изпълнен от Община Благоевград по програма „Развитие на регионите".

„Този проект е доказателство, че идеята за паркинг под площад „Македония" не само е възможна и осъществима, но е и исторически, и градоустройствено обусловена и има всички предпоставки да бъде осъществена", каза на пресконференцията градоначалникът.



