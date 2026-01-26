Проф. Андрей Чорбанов: Напуснах ИТН, защото не направихме нито един референдум

Самият Радев е най-добрия в областта си, той е експерт, бил е най-добрия пилот. Дано да избере и други хора като него, коментира независимият депутат пред bTV

ИТН никога нямаше референдум за нищо, въпреки че първоначално се "роди" с идеята да се правят редовни референдуми и гражданите да бъдат питани. Заради това разминаване почувствах, че нямам място повече в партията.

Това заяви в предаването "Лице в лице" вече независимият депутат и бивш член на ИТН проф. Андрей Чорбанов.

"От подреждането на листите, до европейските структури, членове на регулаторите - никога не е имало обсъждане в парламентарната група. Свикнал съм да се допитват до мен по професионални и житейски теми, като няма такова, се чувствам излишен", каза още той.

"Бях се затворил в експертната ми работа, но понякога това не е достатъчно, за да се чувства човек смислен. Изпратих писмо почти 9 страници с дълъг аргумент, десетки примери защо напускам", обясни професорът за напускането си на ПГ на ИТН.

"Не е необходимо да се скараш с някого, за да напуснеш един дом", допълни той.

"95% от експертите ни напуснаха, защото никой не се допитва до тях, нормално е да очаква да се консултират с него", каза още Чорбанов.

Той бе категоричен, че не подкрепя промени в Изборния кодекс, които се правят в последния момент и ще отстоява тази позиция.

"Има съмнение, когато се правят промени в последния момент, знаейки, че това може би няма да се случи", обясни проф. Чорбанов.

"Всеки човек, който организира партия иска да привлече към нея най-добрите експерти, професионалисти и дори политици. Ако има партия на Румен Радев, ще има поне един човек, който да е най-добрият в своята област. Самият Радев е най-добрият в областта си, той е експерт, бил е най-добрия пилот. Дано да избере и други хора като него", коментира независимият депутат за политическия проект на бившия президент Румен Радев.

"Познаваме се добре с него, открай време го подкрепям. Гласувал съм на всички избори за него", допълни той.