Пеевски с писмо до Желязков, иска информация за членството ни в Съвета за мир

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски изпрати писмо до премиерът в оставка Росен Желязков с искане за информация относно ратификацията на членството на България в Съвета за мир.

Ето какво пише в писмото:

УВАЖАЕМИ Г-Н ЖЕЛЯЗКОВ,

Използвам повода още веднъж да Ви поздравя за смелото и исторически и ценностно правилно за България решение на Министерски съвет страната ни да се присъедини към Съвета за мир, под патронажа на САЩ и лично на президента Доналд Тръмп, последвано от подписване на присъединяването на България на 22.01.2026 г. в Давос, Швейцария.

При подписването обявихте, че „още следващата седмица ратификационен проектозакон ще бъде внесен в Народното събрание, за да се получи одобрението и да влезе в сила това присъединяване", безспорно правилно и последователно политическо действие, което вчера, на 25.01.2026 г. беше засенчено от изявлението на министъра на външните работи, че „следващото Народно събрание, със следващо мнозинство, с подновена легитимност и с евентуално следващ редовен кабинет, ще имат възможността да изберат дали да се възползват от тази възможност".

Смятам, че изявлението на министър Георг Георгиев хвърля сянка над политическата ориентация на България и създава недоверие в партньорите ни от САЩ и другите страни-членки на Съвета за мир.

Във връзка с това, моля от името на ПГ на „Движение за права и свободи – Ново начало" да ми отговорите на следните въпроси:

1. Дали в дневния ред на предстоящото заседание на Министерски съвет е предвидена точка за проект на решение за ратифициране на присъединяване на Република България към Съвета за мир?

2. Ако е предвидена такава точка, кога одобреният проект на решение за ратифициране на присъединяване на Република България към Съвета за мир ще бъде внесен от МС за разглеждане в Народното събрание?

В случай, че ратификацията не бъде внесена в Народното събрание от Министерски съвет, ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе проект за решение на НС, с който да задължи правителството да го направи.

Като председател на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО настоявам за последователност между изявленията и действията на Министерски съвет, защото те определят международния имидж на България в очите на стратегическите ни партньори.

Още повече, че защитата на националния интерес на България – да има достойното си място в най-решителната промяна в глобалната политическа карта на Света, трябва да остане неизменен приоритет и отговорност пред бъдещите поколения.