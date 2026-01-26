6 г. не тръгва делото срещу Менду от Пловдив за измами, заплахи и укриване на над 137 000 лв. данъци

Част от престъпленията, за които Стефан Александров е изправен на съд, са извършени още през 2015-а, но все още присъда няма

6 години след акцията в дома на известния като Менду Стефан Александров в пловдивската Аджисан махала делото срещу него все още не може да тръгне. Днес той и жена му Катя Симеонова се изправиха пред Окръжния съд, но процесът беше отложен, тъй като не са получили обвинителния акт в законовия срок. Двамата не успели и да организират защитата си навреме и се явиха в залата без адвокат.

Менду беше арестуван на 19 май 2020 г. Разследването срещу него продължи дълго, а накрая мъжът се сдоби с няколко обвинения. Три от тях са за заблуждение на различни хора. Според прокуратурата през август 2015 г. той обещал на мъж, че ще оттегли жалбата си срещу друг и "ще се обади където трябва", за да пуснат втория от ареста, като за това взел 1000 лв. От януари 2015-а до декември 2017-а пък Александров лъгал, че ще прехвърли къща с двор в Михилци, ако новият собственик плати данъците, като така го ощетил с 12 500 евро. В периода от 6 януари до 21 февруари 2017-а твърдял, че ще спаси някой от затвор и ще се погрижи делото срещу него да бъде прекратено. Така успял да вземе 7000 лв. от бащата на обвиняемия.

Три от обвиненията на Менду пък са за принуда. Ощетените му платили съответно по 5000 лв., 5000 и 20 000 евро. Първите двама били заплашени, че в противен случай няма да им прехвърли коли, които вече били купили от него, а последният - че ще бъде оставен да живее на улицата.

Стефан Александров се изправя пред съда и за това, че не платил 137 629,58 лв. данъци за годините от 2010 до 2019-а. Привлечен е към наказателна отговорност и за това, че на 20 май 2019 г. за 94 000 лв. купил 1/2 идеални части от имот, който знаел, че е придобит чрез тежко умишлено престъпление. Според прокуратурата пък на 19 май 2020-а държал в дома си 20 000 евро, получени по същия начин. За последните две обвинения на съд е изправена и жена му, която му помагала и в укриването на данъци, но само за 39 260 лв.

След акцията в дома на Александров той беше обвинен и за лихвар. В махалата пък го наричали Банка Менду.