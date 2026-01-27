2 ч след гаврата със Стоименка Михал проверява дали е мъртва – тя цяла вечер броила бюлетини, той пил и се дрогирал

Убиецът е тежък рецидивист, напуснал затвора само дни преди да срещне шефката на секционна избирателна комисия в столичния квартал "Младост"

За НОИ в това престъпление е налице и трудова злополука

Ценков, от чийто живот 20 години са минали зад решетките, се отказа от самопризнанията си

В утрото на 28 октомври 2024 г. държавата осъмва с новините около поредните предсрочни избори за народни представители, но и с вестта, че председателка на една от Секционните избирателни комисии (СИК) в столичния квартал “Младост” е открита убита.

Тялото на 77-годишната Стоименка Дякова е в тревата край блок 43, недалеч от бул. “Александър Малинов”. Приживе е била влачена, дрехите ѝ са разпокъсани, а край нея се търкалят вещи, които е носила в дамската си чанта и найлонов плик.

Часове по-късно става ясно, че за жестокото престъление има задържан. Това е роденият в Берковица, но живеещ в София Михал Ценков, роден през 1983 г. Само след дни, на 30 януари, ще навърши 43 г., а когато прави престъплението е на 41 г.

За първи път Михал влиза в затвора на 22 септември 2011 година, когато е само на 22 г., и излиза на 2 септември 2024, вече на 41.

Лежи 19 години по 6 присъди, най-тежката е за убийство

Последните му месеци зад решетките са в затворническото общежитие от закрит тип “Кремиковци”. Макар да твърди пред разследващите, че е извършил убийството на Стоименка Дякова, за да се върне отново в килията, тъй като не знаел как да живее на свобода, през годините е подавал молби за предсрочно условно освобождаване. СТОИМЕНКА ДЯКОВА

Делото срещу Михал Ценков вече върви в Софийския градски съд. А само преди дни тежкото престъпление беше коментирано и в ЦИК, която се подготвя за поредните предсрочни избори.

Оказа се, че Националният осигурителен институт (НОИ) е издал разпореждане, с което случилото се е прието за трудова злополука.

Според чл. 55, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване трудова злополука е, когато е станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до основното място на живеене или до друго допълнително с постоянен характер. В случая Стоименка Дякова е убита на път за вкъщи, прибирайки се от зала “Армеец”, където е предала изборните книжа. Срещата ѝ с убиеца Михал е на бул. “Андрей Сахаров” в 0,38 часа на 28 октомври 2024 г. Двамата се разминават на тротоара, когато той решава да я нападне. В 0,39 часа я блъска, тя пада, а рецидивистът започва да я влачи към дърветата в градинката при бл. 43.

“Там с изключителна ярост и ожесточение ѝ

нанесъл множество силни удари с юмруци по главата и шията

В опита си да се защити, тя поставила ръцете си пред лицето си и по този начин се опитвала да се предпази от ударите”, пише в обвинителния акт на Софийската градска прокуратура.

Разследването разкрива, че след като сломява съпротивата на Стоименка, бруталният рецидивист поискал да възбуди и удовлетвори половото си желание, но без съвкупление.

Затова обръща безпомощната жена по очи към тревата

и смъква до коленете панталона ѝ. Гнусните гаври продължават до 0,54 часа, когато Михал си тръгва, оставяйки я в безпомощно състояние, но жива и дишаща.

В 1,16 часа се прибира в дома на сестра си, където се подслонил след затвора, въпреки че нейният мъж нямал желание да им гостува. За да прикрие кървавите петна по дрехите си, Михал се преоблича, а изцапаните блуза и панталон накисва в леген в банята и ги изпира.

Решава обаче да отиде и да провери какво е станало с жената. В 2,43ч напуска жилището и се връща на местопрестъплението край бл. 43.

На мястото заварва своята жертва в същото положение, в която я оставил - легнала по корем със смъкнати до коленете панталони и бикини. Тя вече не дишала и явно била починала. Тогава той взема дамската чанта и ръчната торба, които носила, и изхвърля на различни места в квартала вещите, които били в тях.

В 3,52 ч отново се прибира в дома на сестра си, доизпира накиснатите в легена дрехи и заспива.

И за разлика от 77-годишната Стоименка Дякова, чийто цял предишен ден - 27 октомври 2024 г. минава в полза на обществото като председател (по обвинителния акт) на избирателна комисия, то в неговия се редуват дрога и всякакъв алкохол.

Стоименка в последния ден на живота излиза от дома си още призори в 6 часа, за да заеме своето място в 125-о училище “Боян Пенев”, където се намирала нейната СИК.

В неделя, 27 октомври, той си почива в жилището на сестра си до обед, а в 13 часа се отправя към денонощен магазин в кв. “Слатина”, където се среща с приятел от затвора. После отива да си купи дрога - “пико” или “кристали”. После се връща до магазина, където продължава да се налива с бира.

По собствените му сметки изпива около десетина бири от по 500 милилитра.

Докато пие, показва на приятеля си чатове с възрастни жени. Твърди, че едната от тях живеела в Гърция и смятал да отиде при нея.

След няколко часа двамата отиват до дома на приятеля му, където Михал минава на друг алкохол и го разрежда със сок. Наред с него

приема през носа си 3 линии от дрогата, която купил.

Около 22,30 - 23,00 ч напуска дома на приятеля си и тръгва пеша да се прибира.

Така в 0,38 часа на бул. “Андрей Сахаров” съдбата го среща със Стоименка Дякова. Когато се разминават, тя се стряска, спира и поглежда назад. Тогава Михал я напада.

Само секунди преди това Стоименка Дякова слиза от служебния бус, с който са извозвани членовете на избирателните комисии от “Младост”. Оставят я на автобусната спирка, защото живее наблизо.

Направени са много експертизи. Психиатрично-психологическата на Михал показва, че той е със запазени базисни психични годности да възприема, разбира и отговаря на въпроси, свързани с воденото производство, и може да участва във всички негови фази. А употребените алкохол и наркотици въобще не му пречат да разбира какви ги е вършил.

Съдебномедицинската експертиза на Стоименка Дякова показва, че жената е починала в адски мъки, съзнавайки какво ѝ се случва. Тя имала съчетана травма, едновременнно на тялото, главата, мозъка, лицето и шията.

Пред СГС обаче Ценков съвсем не се държи смирено. На първото заседание се отметна от самопризнанията си, смени адвоката си и отказа съкратено дело. Предстои да се види какви ще ги върши още. А на следващото заседание на ЦИК комисията ще обсъди изпращането на допълнително писмо до кмета на “Младост”.