Ужасът със Сияна се повтори - турски тир помете кола в насрещното и уби дете на 9 години (Обзор)

Шофьорът на камиона превишил скоростта с 36 км/ч, опитал да избяга, в кръвта му не са открити алкохол и дрога

В този участък на смъртта няма камера, докога държавата ще мълчи, пита Николай Попов

9-годишно момиченце загина при пореден трагичен инцидент с тир, след като колата на родителите му бе пометена в Прохода на републиката в неделя вечерта.

Катастрофата е същата като тази, при която на 31 март загина 12-годишната Сияна - товарен камион с превишена скорост не може да вземе завой, навлиза в насрещното и удря лек автомобил с ремаркето. Разликата е, че виновният шофьор е чужденец и след удара е избягал. Георги Александров, който уби Сияна, остана на мястото на инцидента, но също не е помагал на жертвите.

Колегата му от трагедията в неделя е спрян от полицията на няколко километра при опит да слезе от северната страна на прохода в Стара планина.

В този участък на смъртта няма нито една камера на МВР. Във фонда за пътна безопасност има 270 милиона евро.

Плащайте глоби. Да пълним хазната. Къде са тези пари?

Управляват ни пълни кретени. Асфалтът и пътят са в идеално състояние. Колчета не може да има заради зимното поддържане, но те не могат да спрат 40-тонен камион, летящ с 36 км/ч над ограничението. Докога държавата ще мълчи?, написа във фейсбук бащата на Сияна Николай Попов.

61-годишният турски тираджия е задържан за три денонощия от прокуратурата във Велико Търново, която ще иска от съда да бъде арестуван за постоянно. От държавното обвинение отказаха информация дали има други провинения и катастрофи на пътя в досието му. Обвинението му е същото като на Александров - причиняване на смърт по непредпазливост. Камионът беглец е спрян на километри от мястото.

Зловещата катастрофа стана около 21,50 ч в неделя близо до село Мишеморков хан в Прохода на републиката. В "Шкода Октавия" пътували 43-годишният шофьор Станимир Василев, жена му Соня Димитрова Божинова, на 45 г., и дъщеричката им. Те се движели в посока към Гурково.

На рисковото трасе в тъмнината и мъглата колата внезапно се озовала срещу връхлитащо ремарке, препречило целия път. Вероятно заради несъобразената скорост с мокрото и хлъзгаво от мъглата шосе спускащият се към Велико Търново влекач "Волво" поднесъл, ремаркето тръгнало странично и шкодата се забила челно в него, без възможност и време за спасителна маневра.

"Момичето беше изпаднало в кома, на коремчето само имаше пулс,

рязахме колата, за да го извадим. Нищо не можахме да направим

Звънихме на 112, но имаше забавяне 40-50 минути", разказа пред Нова тв Сево Иванов, който е бил на местопроизшествието. Въпреки усилията на лекарите детето е издъхнало в болницата, а родителите му са в реанимацията с тежки травми и опасност за живота. Мъжът е опериран, той е с множество фрактури и вътрешни наранявания, има и хемопневмоторакс. Жената е в стабилно състояние, но има риск да остане без далак, научи "24 часа". По същия начин дядото на Сияна остана инвалид.

Тираджията е тестван за алкохол и наркотици. Също като Георги Александров от инцидента със Сияна, пробите са отрицателни. От бащата на детето е взета кръвна проба, която е изпратена за лабораторно изследване. Това е завоят, на който е станала катастрофата.

Това не е единственият инцидент с тир от последните дни. Часове след трагедията в Прохода на републиката камион с турска регистрация е навлязъл в насрещното край Дунавци и се е ударил в други два тира. Шофьорът е починал на място. По неофициална информация е заспал зад волана.

В понеделник друг камион се обърна на АМ "Хемус" преди София и разпиля опасния водороден пероксид, а друг тир падна от пътя на същата магистрала, но до Варна.

От началото на януари по пътищата са загинали 30 души, с 9 повече от същия период на 2025 г., отчитат от МВР.