Изоставени от роднини, мигранти и германски пенсионери препълниха моргите

В Александровска е най-голямата - съхраняват над 100 трупа при капацитет от 75, но само 1/3 имат разрешение от прокурор за служебно погребение

Близки отказват да приберат починали

10 трупа от най-голямата морга в страната - тази в Александровска болница, ще бъдат преместени във вторник в Централните софийски гробища. Причината е, че камерите в лечебното заведение са пълни - имат над 100 трупа при капацитет от 75.

От гробищата не могат да вземат повече - разполагат с 5 камери, всяка с капацитет 10- 12 трупа.

Само една от камерите обаче е хладилна

Другите се ползват за тела, подготвени за погребение.

От Централните софийски гробища вече няколко пъти са вземали тела в опит да помогнат на Александровска болница, но преди всеки следващ трансфер трябва да се освободят от старите.

Местенето на тела обаче не е решение на проблема с най-голямата морга в страната. От години капацитетът ѝ е надхвърлен. Имало е случаи с по над 200 процента.

Още на 22 юли 2024 г. директорът на “Александровска” проф. д-р Атанас Йонков уведоми прокуратурата, че болницата е принудена да преустанови приемането на трупове и да спре съдебномедицинските експертизи. Тогава - след намеса на главния прокурор Борислав Сарафов, проблемът бе решен, но само временно.

Камерите трябва да поддържат температура от -4 градуса. Те

Моргата от години е препълнена с тела.

работят постоянно и се трупат големи сметки за ток

Освен това често се повреждат, което води до други проблеми в организацията на съхранението на мъртъвците. А и някои специалисти отказват да се занимават с ремонта им заради специфичната миризма.

Запознати обясняват, че от всички тела не повече от 1/3 имат разрешение за погребение. То се издава от прокуратурата. Въпреки това обаче близките отказват да вземат труповете. Някои обяснявали, че не могат да си го позволят, а други - че от години не поддържали връзка с роднината си. При такива случаи прокуратурата може да позволи служебно погребение, като исканията се отправят от ръководството на лечебното заведение.

В други случаи близките на починалите са в чужбина и казват, че ще ги погребат, но когато се приберат, което понякога отнемало месеци.

Тялото на 5-годишния Никита Плотников, удушен от Герман Костин, престоя в моргата 10 месеца. Момчето бе открито мъртво на 20 март 2015 г. в куфар в реката край Пасарел. Баща му Вадим обаче взел тялото чак през януари 2016 година. Той платил минимални разноски, защото получил разрешението за вземането на трупа при пристигането си. Това е практиката и с други роднини, които се връщат от чужбина със закъснение. Но така

разноските по съхранението на телата остават изцяло за сметка на болницата

По-големият проблем обаче бил с телата, за които липсва разрешение от прокуратурата или от полицията за освобождаване от моргата. Това може да се дължи на различни причини - неустановена самоличност на починалия или нужда от допълнителни експертизи, обясняват от държавното обвинение. И добавят, че в голяма част от случаите става дума не за тяло, а за трупни останки.

Заради сериозния проблем по време на служебното правителство на Гълъб Донев дори бе създадена работна група, която да търси терен за изграждане на трупохранилище. Едно от огледаните места в столицата бе в района на Централните гробища. Но и тогава не се стигна до трайно решение. Вместо това била коментирана идеята гробищата да поемат част от телата.

А докато проблемът не се реши, Александровска болница е длъжна да съхранява телата. Там

Централните софийски гробища

пазят дори останки от 2007 година

Експерти коментират, че на тях вече няма как да се направи експертиза, но без разрешение от прокуратурата не може да се освободят за служебно погребение.

Съдебни медици подчертават, че това е дългогодишен проблем. Дори преди години труповете надхвърляли 180. На повечето била извършена аутопсия, както и всички необходими изследвания. И тогава се наложи намесата лично на бившия вече главен прокурор Иван Гешев, за да бъдат издадени разрешения част от телата да бъдат погребани. Той организирал среща, на която присъствали представители на различни институции, след което започнали да се освобождават тела.

След кризата с непотърсени мигранти в Бургас сега никой не прибира германски пенсионери

Положението става много тежко, няма и достатъчно кадри за тази работа, казва д-р Галя Милева, шеф на Отделението по съдебна медицина

ДИМЧО РАЙКОВ

Д-р Галя Милева, шеф на Отделението по съдебна медицина

Десетки трупове залежават от години и в бургаската морга - и на българи, и на чужденци. Роднините им не са ги потърсили, за да ги погребат.

“Имаме чужденец от 10 години, когото никой не е потърсил”, коментира пред “24 часа” д-р Галя Милева, шеф на Отделението по съдебна медицина към УМБАЛ - Бургас.

Труповете чакат идентифициране и припознаване от техни близки. Има тела и на доста мигранти, починали в България, преминавайки границата. Допреди 2-3 години афганистанци и сирийци умираха от студ и изтощение в горите на Странджа и ги докарваха в бургаската морга. Напоследък обаче мигрантският поток намаля, което се усеща и по по-малкия брой трупове.

Увеличили са се обаче труповете на европейци, които са зарязани в България. Най-често това са германски пенсионери, които живеят по морето. През последните години има ръст на хората от третата възраст от Германия, които се заселват по Южното Черноморие. Тук прекарват старините си на спокойствие и в охолство с пенсиите от родината си. Най-големи колонии чужденци са се заформили в района около Ахелой и Несебър.

В моргата има и непотърсени руснаци и украински бежанци, пристигнали у нас след 2022 г. да търсят спасение от войната.

За някои трупове пък се чака да излезе ДНК експертиза, за да се сравни генетичният им профил с този на техни близки.

Най-натоварено е през лятото, когато и населението на областта се увеличава многократно заради туристическия сезон. Тогава се увеличава и мигрантският поток.

“Няма и достатъчно кадри за тази работа, положението става много тежко”, коментира още д-р Милева.