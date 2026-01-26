Майката на близначките от с. Липница научила от новините, че децата й са загинали в пожар (Обзор)

И двамата с бащата, който имал пет деца от различни жени, били на гурбет в чужбина

Майката на близначките от врачанското с. Липница, които в неделя следобед загинаха, след като пожар лумна в постройката, обитавана от тях и бавачката им, научила от новините за трагедията. В понеделник по обед жената пристигна от Хасково, където има ново семейство.

Бащата на момичетата, който заедно с тяхната баба работи в Германия, се очакваше да се завърне по-късно.

"Тя е в селото. Плаче. Очакваме всеки момент да си дойде и баща им", обясни кметът Румен Шопов.

Трагедията стана в неделя около 15 часа. Огънят бързо обхванал покрива, който рухнал преди пристигането на пожарникарите. Под руините останало едното момиченце. Другото било извадено, но вече се било задушило. Според разследващите причината е неправилното боравене с печката на дърва и непочистеният от сажди комин, откъдето тръгнали пламъците.

По това време двете близначки, които скоро трябвало да навършат две години, били сами в постройката. Тя се намира в ромската махала на селото. В двора има още няколко пристройки, една от които обитава дядото с други три деца. По време на пожара те били в нея, но разбрали за огнения ад едва когато пламъците тръгнали да обхващат и тяхната къща.

Дядото се грижел за по-големите деца на сина си, а двете малки близначки били поверени на семейна близка, наета като бавачка. Именно тя видяла горящата постройка.

"Излязох да взема дърва и не помня нищо повече. По време на пожара изведохме няколко деца с помощта на една комшийка", твърди бавачката Маргарита Трифонова.

"Едното дете изгоря вътре. Другото го изкарахме, но и то се беше нагълтало с дим и почина", разказа дядото Багрян Каменов.

Майката и бащата се разделили малко след раждането им и той поел грижите за момиченцата. Мъжът има общо 5 деца от различни жени. Всички майки обаче ги оставяли на него при раздялата. За да ги изхранва, той заминал на гурбет в Германия заедно с майка си. За петте деца грижата поел дядото и бавачката Маргарита.

"Когато огънят лумнал, бебетата са били сами в къщата - разказа кметът на Липница Румен Шопов. - Бавачката твърди, че ги оставила само за малко, за да донесе отвън още дърва за печката."

В селото освен съболезнованията за загиналите дечица не стихват и коментарите кой е виновен за трагедията.

По случая се води досъдебно разследване, уведомени са и социалните служби, които да изяснят колко време децата са били оставени без надзор.

"Колко адекватна, навременна и професионална е била пожарната помощ, та чак покривът да изгори и да падне", пита във фейсбук Ивайло Кашов. Местните пък споделят, че казаното от бавачката, че е оставила децата уж само за малко, едва ли е вярно, защото, ако наистина е била наблизо, е щяла да забележи огъня веднага.

Пожарникарите припомниха статистиката, че от началото на отоплителния сезон от октомври миналата година досега във Врачанско са станали 41 битови пожара, като за 31 от тях причината била запалването на комина.