Ученици и студенти в Бургас ще пътуват с карта за 1 евро на месец в градския транспорт

Бургас въвежда нова демографска мярка в подкрепа на учениците и студентите, насочена към улесняване на ежедневието им и насърчаване на активното им участие в образователния, културния и обществения живот на града.

Докладната от кмета Димитър Николов за осигуряване на преференциални месечни карти за градския транспорт от 1 евро без лимит на пътуванията ще бъде разгледана на предстоящата общинска сесия. Мярката надгражда вече въведените политики за привличане и задържане на млади хора. Данните на НСИ показват, че Бургас е сред малкото общини с положителен механичен прираст – нови 4646 души са избрали да се установят в града.

Устойчив ръст се отчита и в образователната система – учениците са се увеличили с 911, а студентите – с 338. В този контекст достъпният и модерен обществен транспорт е ключов инструмент на демографската политика. Анализът на ползването на транспортни услуги показва, че средно около 5 хил. ученици от VIII до XII клас месечно използват градския транспорт. Новата мярка цели да стимулира повече млади хора да го изберат като основен начин на придвижване.

Предложението предвижда компенсация за общинския превозвач "Бургасбус" ЕООД с 24 лв. (12,27 евро) за всяка издадена карта.

При одобрение от общинския съвет "Бургасбус" ще създаде необходимата организация за продажба на новия тип карти, като мярката ще влезе в сила от 1 март 2026 г.