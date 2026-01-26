Проф. Михаил Константинов: Две от формациите искат по 121 депутати - това са мечти без основание

Две от формациите искат по 121 депутати - това са мечти без основание, категоричен бе проф. Константинов пред БНТ. Отоворът ще даде българският народ след 19 април, когато ще са изборите, надявам се, каза той.

Няма невъзможни коалиции, след като за тях отговаря законът и стоят избиратели, убеден е математикът.

Подписването на чренството си в Съвета за мир на Тръмп, койъто незнайно защо не се ратифицира, е опит на България да излезе от международната си пасивност.

В бъдещото управление на страната се очертават се 5 партии в парламента с тази на Радев, а други 5 ще отпаднат - тези с 5 до 15 депутати. Българските избори са игра с постоянна сума - 240. Когато влезе мощен играч, останалите взимат 160 , т.е. с 80 по-малко, отколкото сега, каза математикът.

Промените в Изборния кодекс се искат от хора, които нямат опит от тази материя. Нещата трябва да се правят от хора, които разбират. Няколко десетки са онези, които наистина разбират от избори, трябва да ги питат тях. Не съм специалист по митове и легенди, математик съм, който се занимава и със избори.

1,2 млн. са мъртвите души в списъците, в началото на прехода бяха 500 хиляди. Но този удвоен брой не се отразява на изборите. Въпросът е в честността им и ако всеки си върши съвестно работата, каза още професорът.

Изборите се правят от хората, а не от машините. Опорочават се, когато някой ангажиран с провеждането им не си върши работата. Затова във Венецуела машинният вот не дава качествени резултати, а в Бразилия работи.

В България има 12 500 секции, от които не повече от 1000 са проблемни и те като размер не са съществени. Трябват 2000 души наблюдатели. И нарушителите да бъдат санкционирани.