Общината помага пряко на пожарната в Бургас за техника и обучение на доброволци

Целта е да се реагира максимално бързо и ефективно при екстремни ситуации

Община Бургас ще подпомогне пряко дейността на регионалната пожарна чрез осигуряване на специализирана техника, оборудване и подготвени доброволци за по-бърза и ефективна реакция при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Това ще се реализира чрез кандидатстване в съвместно партньорство по процедура BG05SFPR002-1.035 "Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации" по Програма "Развитие на човешките ресурси 2021-2027" към Министерството на труда и социалната политика.

В рамките на проекта община Бургас ще надгради оперативния капацитет на пожарната, като осигури високопроходим автомобил, оборудван с мобилна пожарогасителна система. Новата техника ще позволи

бързо придвижване и ефективни действия в градска среда и в периферни и

труднодостъпни райони,

включително при горски и полски пожари, с което значително ще се подпомогне работата на екипите на бургаската пожарна на терен, обясниха от кметството.

Паралелно с това общината ще инвестира в оборудването и подготовката на доброволното си формирование, което действа в тясно взаимодействие с пожарната.

Ще бъдат доставени специализирани лични предпазни средства и техника, както и ще се проведат целенасочени обучения, тренировки и практически учения за повишаване готовността на доброволците да подпомагат професионалните екипи при реални инциденти.

Проектът предвижда още доставка на специализирано оборудване за нуждите на общинския щаб за защита при бедствия и аварии, което ще подобри координацията между общината и структурите на пожарната безопасност при възникване на кризисни ситуации. През миналото лято в Бургас и околностите имаше чести пожари.

Инициативата е част от стратегията на община Бургас да работи последователно за повишаване на готовността и сигурността на града и населените места в общината при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Преди по-малко от два месеца община Бургас закупи по европейски проект и дари на огнеборците високотехнологичен

дрон с термокамера, опции за нощно виждане

и 3D заснемане с цел локализиране на огнищата и въздушен мониторинг в реално време при подпомагане на оперативните екипи в кризисни ситуации.