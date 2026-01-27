ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Христо Михайлов: Парковете “Витоша” и “Врана”...

13-те общини в областта застанаха зад Бургас като кандидат за културна столица на Европа

Всичките 13 кметове в област Бургас си направиха обща снимка, след като подписаха меморандум за сътрудничество.

Бургас направи важна крачка към кандидатурата си за културна столица на Европа през 2032 г., след като всички 13 общини в областта официално застанаха зад общината.

Кметовете подписаха меморандум за сътрудничество, с който поеха ангажимент да участват активно в кампанията и подготовката на кандидатурата. В знак на единство те символично подредиха пъзел на Бургаска област – жест, който подчерта общата визия за бъдещето на региона.

"Кметовете на общини в областта в срок успяха да убедят своите общински съвети, които единодушно гласуваха и подкрепиха Бургас да се яви като регион в състезанието "Европейска столица на културата". Състезанието вече е стартирало, обявата е публикувана", заяви кметът на Бургас Димитър Николов по време на церемонията.

На събитието присъстваха още областният управител Владимир Крумов, зам.-кметът по култура на Бургас Диана Саватева и председател на УС на Фондация "Бургас 2032", а своеобразен водещ бе Руска Бояджиева, изпълнителен директор на фондацията.

Началото на церемонията бе поставено с емоционално  изпълнение на  пиано на младия музикант Александър Пишманов от Бургас, което създаде артистична атмосфера и зададе вдъхновяващия тон на срещата.

До края на годината Бургас трябва да подаде пълния си апликационен пакет, а през 2027 г. международно жури ще извърши оценка и ще реши дали градът и областта отговарят на критериите за домакин на престижната европейска културна титла.

Очаква се в следващите месеци да бъдат обявени още инициативи и културни проекти, които ще подкрепят амбициозната кандидатура на Бургас.

