13-те общини в областта застанаха зад Бургас като кандидат за културна столица на Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бургас направи важна крачка към кандидатурата си за културна столица на Европа през 2032 г., след като всички 13 общини в областта официално застанаха зад общината.

Кметовете подписаха меморандум за сътрудничество, с който поеха ангажимент да участват активно в кампанията и подготовката на кандидатурата. В знак на единство те символично подредиха пъзел на Бургаска област – жест, който подчерта общата визия за бъдещето на региона.

"Кметовете на общини в областта в срок успяха да убедят своите общински съвети, които единодушно гласуваха и подкрепиха Бургас да се яви като регион в състезанието "Европейска столица на културата". Състезанието вече е стартирало, обявата е публикувана", заяви кметът на Бургас Димитър Николов по време на церемонията.

На събитието присъстваха още областният управител Владимир Крумов, зам.-кметът по култура на Бургас Диана Саватева и председател на УС на Фондация "Бургас 2032", а своеобразен водещ бе Руска Бояджиева, изпълнителен директор на фондацията.

Началото на церемонията бе поставено с емоционално изпълнение на пиано на младия музикант Александър Пишманов от Бургас, което създаде артистична атмосфера и зададе вдъхновяващия тон на срещата.

До края на годината Бургас трябва да подаде пълния си апликационен пакет, а през 2027 г. международно жури ще извърши оценка и ще реши дали градът и областта отговарят на критериите за домакин на престижната европейска културна титла.

Очаква се в следващите месеци да бъдат обявени още инициативи и културни проекти, които ще подкрепят амбициозната кандидатура на Бургас.