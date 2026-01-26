Йотова при първата си поява като президент: Очаквам задълбочен разговор с всички институции

Графикът за срещите е почти готов, ще бъде оповестен в рамките на утрешния ден. Утре съм поканила председателя на Народното събрание Рая Назарян. Стриктно ще следвам Конституцията, така както винаги е правила президентската институция.

Това каза Илияна Йотова при първата си поява като президент тази вечер малко преди началото на церемонията на БНР за връчване на наградите "Сирак Скитник". Илияна Йотова Снимка: Йордан Симеонов

Тя добави, че очаква задълбочен разговор с всички институции. "Искам да чуя и от тях аргументите, с които отказват. Още повече че една част от тях всъщност са гласували за тези поправки в Конституцията. Надявам се на един много отговорен разговор, защото целта на служебния кабинет е нормални честни избори по правилата, за да може поне отчасти да върнем доверието на хората към изборния процес", обясни Йотова. Илияна Йотова Снимка: Йордан Симеонов

Тя не потвърди конкретна дата за предстоящите избори, защото държи да види какъв ще бъде графикът тази седмица.

"Знаете, че след това трябва да има консултации с парламентарните групи. От разговора с евентуалните номинации ще зависи и това какъв ще бъде разговорът с парламентарните групи. В никакъв случай няма да допусна целия този процес да бъде формален", завърши тя.