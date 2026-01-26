Велико Търново ще си партнира с египетския град Мансура

Велико Търново ще развива двустранни отношения с египетския град Мансура и област Дакахлия. Намеренията за партньорство бележат и 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Египет.

Първите стъпки поставиха днес кметът на старата столица Даниел Панов и председателят на Великотърновски общински съвет Венцислав Спирдонов. Панов и Спирдонов приеха заместник-губернатора на Дакахлия д-р Ахмад ел Адъл, посланика на Египет в България Надер Саад и д-р Карим Абделати – голям приятел на Велико Търново, университетски преподавател и общественик.

Основните теми на разговора бяха свързани с потенциала на града, общината и областта – икономически, туристически и културен. Обсъдени бяха и конкретни теми за възможностите за износ на разнообразна продукция, както и за привличане на организирани туристически групи, обобщиха от местната управа.

В сградата на общината и с домакинството на Даниел Панов бе проведена работна среща с представители на бизнеса. Гостите от Египет подчертаха интереса на местни компании към внос на българска пшеница, царевица, олио, телешко месо, сладкарски изделия – индустрия, силно представена във Велико Търново и региона.

Мансура е важен икономически, културен, туристически и университетски център в регион Дакахлия, център на агломерация с население 1 млн. души. Конкретните параметри на бъдещите двустранни отношения ще бъдат представени за одобрение пред Великотърновски общински съвет.