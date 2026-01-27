ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Днес - "Академичните оскари" за 10-и път

2088

Медийна платформа "24 часа" организира днес за 10-и път церемонията за награждаване на университетите, които са първи в рейтинга на висшите училища в България - церемония, известна като "Академичните оскари".

Пред тържеството на академичния дух се очаква да говори президентът Илияна Йотова. На церемонията ще участват държавници, министри на образованието - настоящ и бивши, ректори, известни имена от академичния елит и научната общност, лидери от бизнеса, изявени студенти и зрелостници.

Очаквайте подробности.

