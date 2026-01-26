ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова започва подбора за служебен премиер, при отказ очаква аргументи (Обзор)

Първата публична поява на Илияна Йотова като президент бе на наградите “Сирак Скитник”. Снимка: Йордан Симеонов

Надя Младенова е новият шеф на кабинета на президента

Задълбочен разговор с кандидатите за служебен премиер и аргументи при отказ от поста. Това очаква президентът Илияна Йотова от хората, включени в т.нар. “домова книга”, с които започва консултации във вторник.

Това обяви самата тя при първата си публична поява като президент за връчването на наградите “Сирак Скитник”.

Първата среща на държавния глава е с председателката на Народното събрание Рая Назарян. Тя е и сред тези от списъка с кандидати, които вече заявиха, че няма да приемат да са служебен премиер. Отказ декларираха още омбудсманът Велислава Делчева и шефът на БНБ Димитър Радев.

Останалите имена са заместничката на Делчева Мария Филипова, шефът на Сметната палата Димитър Главчев и замовете му Маргарита Николова и Силвия Къдрева, както и зам.-шефовете на БНБ Андрей Гюров, Петър Чобанов и Радослав Миленков.

“Независимо че всеки може да споделя позициите си пред медиите, искам да чуя и от тях аргументите, с които отказват. Още повече че една част от тях всъщност са гласували за тези поправки в конституцията и бих искала да знам защо преразглеждат това, което самите те са подкрепили и предложили”, заяви Йотова.

Тя бе категорична, че се надява на “много отговорен разговор” с представителите от “домовата книга”, защото целта на служебния кабинет е “преди всичко провеждането на нормални и честни избори по правилата, за да можем поне отчасти да върнем доверието на хората в изборния процес”. Освен това президентът заяви, че ще следва стриктно конституцията, както “винаги е правила президентската институция”.

Тя определи избора си да покани на разговор първо Рая Назарян като израз на голямото си уважение към парламента като институция.

Запитана дали вероятната дата за изборите е 19 април, Йотова обясни, че иска първо да види “какъв ще бъде графикът тази седмица” и напомни, че след това трябва да проведе и консултации с парламентарните групи.

“От разговорите за евентуалните номинации ще зависи и какъв ще бъде диалогът с парламентарните групи. В никакъв случай няма да допусна целият този процес, независимо дали съм съгласна с тези поправки и как ги оценявам, да бъде формален”, обясни тя.

В понеделник стана ясно, че дългогодишният началник на кабинета на Йотова като вицепрезидент - Надя Младенова, остава до държавния глава и ще води и президентския кабинет.

Младенова е родена на 26 ноември 1982 г. в София. Средното си образование завършва през 2001 г. в 105-о СУ “Ат. Далчев” с разширено изучаване на италиански език. През 2005 г. завършва бакалавърска степен по нова и най-нова българска история в СУ “Св. Кл. Охридски”, пак там кара и магистратура в Историческия факултет. Владее английски, италиански и руски език.

Между 2009 и 2013 г. е сътрудник на Йотова в Европейския парламент. В кабинета на Пламен Орешарски е началник на кабинета на образователния министър Анелия Клисарова. След това до 2017 г. отново е начело на кабинета на Йотова в ЕП.

През 2017 г. влиза заедно с вицепрезидента на “Дондуков” 2 като шеф на кабинета ѝ. Впоследствие е зам.-министър на образованието в две служебни правителства на Гълъб Донев. От 1 юли 2023 г. отново е заедно с Йотова, а с указ №21 от 26 януари 2026 г. оглавява кабинета ѝ вече като президент.

