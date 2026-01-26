Кабинетът ту с шапка, ту без за Съвета за мир, Пеевски поиска бърза ратификация в парламента (Обзор)

Следващото редовно правителство и парламент ще ратифицират присъединяването ни към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Това стана ясно след медийни изяви на външния министър в оставка Георг Георгиев. Само преди няколко дни след подписването премиерът в оставка лично обяви, че още тази седмица договорът ще влезе за обсъждане в парламента. Сега правителството е решило този важен за съдбата на държавата ни въпрос да не се определя в предизборна кампания, а да остане за новия парламент.

Още в понеделник у нас пристигна конгресменът в Камарата на представителите на САЩ Пат Фалън за среща с Желязков.

Ценим високо последователната подкрепа на САЩ за модернизацията на българските въоръжени сили и придобиването на нови способности, каза премиерът.

И тази позиция на правителството обаче бе подложена на тежка критика от ПП-ДБ, а лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски поиска ратификацията веднага да бъде вкарана.

В понеделник сутринта Пеевски попита с писмо Желязков “кой оказва натиск върху решенията на българското правителство”.

За страната ни членството в Съвета за мир е шанс за първи път след Освобождението да

има собствена позиция и да е част от решението на най-големия проблем

на съвременния свят - установяването на траен световен мир. Затова, ако не бъде внесена ратификацията в Народното събрание от Министерски съвет, ДПС-НН ще внесе проект за решение на НС, с който да задължи правителството да го направи. Тогава в парламента ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес, пише Пеевски.

В момента се получава ситуацията - защо си с шапка, защо си без шапка. В единия случай е лошо, че го правим, а в другия е лошо, че не го правим. Аз уважавам всички мнения по тази тема, които чух. Те имат своето място в дебата в Народното събрание, отвърна му по-късно външният министър в оставка Георг Георгиев пред БНТ.

Според ПП-ДБ процедурата по присъединяване към Съвета за мир е нарушена и ще сезират Конституционния съд.

Според Георгиев обаче уставът на Съвета за мир по никакъв начин не противоречи на конституцията ни, нито на устава на ООН.

В момента имаме възможността да влияем на процесите в световен мащаб. България сяда на една от най-високите международни трибуни и не виждам нищо лошо в това, че правителството заяви намерение, че евентуално следващо правителство и евентуално бъдещо мнозинство в парламента може да прецени как да оперира с това, каза Георгиев. Припомни на опозицията, че

редица важни проекти за нас зависят от САЩ На 20 април предстои подновяването на дерогацията с “Лукойл”. Модернизацията на армията и строителството на 7-и и 8-и блок на АЕЦ “Козлодуй” са в пряка връзка с отношенията със САЩ, каза още той.

Коментира и критиките, че това имало общо със санкциите “Магнитски”.

Нима наистина някой си представя, че може с американския президент да бъде дискутирана такава тема, та и тя да бъде залог за някакво външнополитическо действие. Това не звучи сериозно, категоричен бе Георгиев.