Екс областни управители и бивши военни и полицаи коват проекта на Радев по места

С “Нашият град” играят хората му в Смолян - дали е подсказка за името на партията?

Областни управители, бивши функционери от други партии, пенсионирани военни и полицаи и бивши вече президентски съветници и секретари са част от екипа, на който най-вероятно ще се опре Румен Радев в своята партия.

Още не е ясно каква формула ще избере бившият президент за участие в предсрочния парламентарен вот - нова политическа сила или регистрациите на няколко по-малки. Но и при двата подхода са нужни поне 480 доверени имена за депутатските листи.

В понеделник стана ясно, че от 26-имата от досегашния му екип на “Дондуков” 2 с него засега тръгват 7. Вероятно Илияна Йотова ще структурира свой екип и към Радев ще се присъединят още от неговата администрация. Засега тръгват началникът на кабинета му Гълъб Донев, както и секретарят по отбрана Димитър Стоянов. Донев беше два пъти служебен премиер, бил е и служебен министър. А постовете на Стоянов във фейсбук се разчитат като “говорене” на Радев.

В партийното строителство се впуска и Кирил Атанасов, който отговаряше за медийната политика. Също и Илин Димитров, който бе депутат от “Промяната”, а след това стана служебен министър на туризма при Гълъб Донев.

От съветниците институцията напускат Александър Пулев (по иновации), Пламен Узунов (по правни въпроси) и Явор Гечев (по селско стопанство). Почти е сигурно, че към тях ще се присъединят и секретарят по вътрешна политика Николай Копринков, който се сочи като основен двигател на партията на Радев.

Александър Пулев, Илин Димитров, Димитър Стоянов и част от другите съветници и секретари на Румен Радев като президент излязоха да го изпратят в петък. Снимка: Георги Палейков

За кого по места говорят като бъдещи партийни строители при Радев, провери “24 часа”.

Основният двигател в Смолян е бившият областен управител при служебните му правителства Стефан Сабрутев. Той е предприемач, който от 20 г. е в бизнеса със строителни материали. Има предприятие за обработка на дървесина, както и туристически обекти. Бил е три пъти кандидат за кмет на Смолян и няколко мандата общински съветник. Води политически битки с настоящия кмет Николай Мелемов от 2015 г. насам, като тогава и през 2019 г. бе издигнат от БСП. На последните местни избори през 2023 г. премина в лагера на Радев и се раздели с БСП. Издигнат бе от движение “Нашият град”, но пак загуби със 149 гласа на балотажа.

Като областен управител посреща Радев в Смолян и осигури и средства за пилона на Роженските поляни. Сега Сабрутев е общински съветник, а групата му “Нашият Смолян” е от петима в 29-членния парламент. Най-деен в социалните мрежи е бизнесменът Радой Краев, също бивш кадър на БСП.

И в Ловеч виждат като партиец до Радев бившия областен управител в две служебни правителства - Светослав Славчев.

От местната структура на БСП пък са убедени, че доста членове ще подкрепят генерала

В Бургас няма видимо изразени личности, плътно до Радев, но да не се забравя, че това е градът на бившата първа дама Десислава Радева.

Двама не крият симпатии към новия партиец - деканът на Юридическия факултет в Бургаския свободен университет проф. Мария Нейкова. Откакто Радев е президент, тя е областен управител в служебните кабинети. Другият е общинският съветник от партия МИР Иван Ненков. 49-годишният финансист е основател на сдружение “Бургазлии”. В петък бе сред привържениците, които го изпратиха от “Дондуков” 2.

Във Велико Търново най-прекият заподозрян за човек на Радев е бившият ректор на университета проф. Христо Бонджолов. Той би подкрепил политически проект, но никой не е водил разговори с него. “Бил съм в инициативния комитет, който го издигна за втори мандат. Бях канен и за министър в един от служебните кабинети, но не съм бил близък с него. Имам приятели около него, но

не знам нищо за този проект, който явно е много таен

Но на кого му трябва човек пенсионер”, самоиронизира се ректорът пред “24 часа”.

Сред имената, свързвани с президентския проект, е бившият областен управител на Велико Търново Георги Гугучков, както и младият юрист Светослав Мишев, носител на академична награда на общината и председател на студентския съвет на ВТУ през 2019 г. и на дипломатически клуб “Имхотеп”.

Обичайният заподозрян като човек на Радев в Стара Загора е д-р Николай Благоев, защото като областен координатор на “Български възход” на бившия служебен премиер Стефан Янев бе водач на листа и депутат в 48-ото НС. Запитан дали отново ще влезе в политиката, пред “24 часа” докторът, който развива бизнес като търговец на строителни материали, отговори: “Още няма новина, очаквам развитие през следващата седмица. Всичко се развива бавно,

най-вероятно изборите ще са през април

От Стара Загора близки до Радев са симпатизантите на ПД “Социалдемократи” с лидер Елена Нонева. Движението бе сред мандатоносителите на “Продължаваме промяната” през 2021 г., на последните избори бе с БСП в “Обединена левица”, но напусна преди месеци.

В Благоевградско слуховете “изпращат” зам.-министъра на енергетиката Георги Самандов. Той е на 38 г., магистър по електроенергетика, като през 2021 г. е назначен за зам.-министър в кабинета “Янев”. Става учредител на “Български възход” и депутат в 48-ото НС. Баща му е известният ген. Атанас Самандов от Гоце Делчев и бе секретар по отбраната на президента Росен Плевнелиев.

Като доверен до Радев човек се спряга Николай Шушков, областен управител в няколко служебни правителства. Той е дългогодишен служител в митниците, изкачил йерархията там.

Зад Радев застават бивши военни и пенсионирани от МВР

В полицията, предимно криминалната, е работил Георги Митов, който се очаква да подреди структурите на Радев във Враца. През 2015 г. стана началник на районното управление на МВР, но напусна през 2019 г., отдавайки се на строителен бизнес. През 2022 г. бе назначен за областен, но не изкара дълго, а година по-късно се премести в София и се зае пак с частен бизнес.

В Пловдив бившият областен управител от два служебни кабинета на Радев – Ангел Стоев, е сочен за евентуален участник в новия проект на експрезидента. Той е бивш шеф на ДАНС във втория град. Бившият кмет Здравко Димитров не е криел близостта си с Радев дори когато беше част от ГЕРБ. Не е изключено бившият зам.-кмет в мандата на Зико Тодор Чонов да е част от партията. Той е бивш директор на полицията в Пловдив при ГЕРБ, но в социалните мрежи е зад Радев.

Отдавна се коментира, че един от сериозните играчи в транспортния и строителния бизнес, собственикът на ФК "Ботев" (Пд) Илиян Филипов е зад Радев, както и дясната ръка на бизнесмена Васил Боснешки.

Бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев вече и медийно заяви готовност дори за министерски пост. Много червени кметове от региона, като градоначалникът на Садово Димитър Здравков, също са готови да преминат в лагера на Радев.

В Пазарджик се спрягат имена на бивши и настоящи членове на БСП. Сред тях бившият областен управител Трендафил Величков, Надя Клисурска - бивш зам.-министър на социалната политика от кабинета на Гълъб Донев, както и кметът на Белово Стойко Стефанов, при когото преди дни Радев за първи път обяви, че “партия на антимафиотския консенсус вече има”.

В Кърджали най-често повтарят, че бъдещият човек на Радев е бивш активист на БСП. Не липсват и спекулативни твърдения, че начело може да застане неназован кърджалиец, роднина на Радев, или бивш служител на МВР. Засега всички версии остават непотвърдени.