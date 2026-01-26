Кирил Петков: Няма да има нов политически проект

Няма да има нов политически проект. Това написа във фейсбук Кирил Петков и нарече слуховете за това "безумие".
Той потвърди и че няма да бъде в листите на предстоящите избори. Ето целият пост на Кирил Петков:
Явно никой не очаква политик да държи на думата си.
Голяма „новина" се оказа днес, че няма да съм в листите на „Продължаваме промяната". Когато преди шест месеца подадох оставка и заявих, че няма да бъда в парламента, не го направих като политически „трик", а като ясна позиция и поета политическа отговорност, която поех тогава.
Не съм политик, който се върти около думите и принципите си. Никога не съм бил такъв и никога няма да бъда.
Другото безумие, което прочетох днес, е че щяло да има нов политически проект. Не съм и няма да бъда предател на партията, която съм създал. Аз съм член на Националния съвет на „Продължаваме промяната" и ще продължа да помагам на партията, без да съм в листи или под медийните прожектори. Това е моят отбор!
Когато каузата е мисия, а не политическа кариера или стратегия за лично оцеляване, начините за подкрепа са много - и понякога дори по-ефективни от парламентарната скамейка.
Както и Лена написа, всички ние ще продължим да работим за каузата България - и чрез личните си проекти, които имат обществен смисъл и ще да допринасят за промяната.
Явно никой не очаква политик да държи на думата си. Голяма „новина“ се оказа днес, че няма да съм в листите на...Публикувахте от Kiril Petkov в Понеделник, 26 януари 2026 г.