Кирил Петков: Няма да има нов политически проект

Няма да има нов политически проект. Това написа във фейсбук Кирил Петков и нарече слуховете за това "безумие". 

Той потвърди и че няма да бъде в листите на предстоящите избори. Ето целият пост на Кирил Петков

Явно никой не очаква политик да държи на думата си.

Голяма „новина" се оказа днес, че няма да съм в листите на „Продължаваме промяната". Когато преди шест месеца подадох оставка и заявих, че няма да бъда в парламента, не го направих като политически „трик", а като ясна позиция и поета политическа отговорност, която поех тогава.

Не съм политик, който се върти около думите и принципите си. Никога не съм бил такъв и никога няма да бъда.

Другото безумие, което прочетох днес, е че щяло да има нов политически проект. Не съм и няма да бъда предател на партията, която съм създал. Аз съм член на Националния съвет на „Продължаваме промяната" и ще продължа да помагам на партията, без да съм в листи или под медийните прожектори. Това е моят отбор!

Когато каузата е мисия, а не политическа кариера или стратегия за лично оцеляване, начините за подкрепа са много - и понякога дори по-ефективни от парламентарната скамейка.

Както и Лена написа, всички ние ще продължим да работим за каузата България - и чрез личните си проекти, които имат обществен смисъл и ще да допринасят за промяната.

