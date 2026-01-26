ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Очевидци: Влак блъсна пешеходец на жп прелез край Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

3088
ЖП прелезът в пловдивското село Крумово. Снимка: Google Street View

Жена твърди, че е оцелял, от Спешна помощ не съобщават какво е състоянието му

Пешеходец е бил блъснат от влак на прелеза в пловдивското село Крумово, съобщават очевидци. 

"Пътят е затворен", предупреждава в социалните мрежи Ивайло Авджиев. Справка в сайта на БДЖ пък показва, че няколко влака ще закъснеят заради инцидент в района на селото. 

"Пътнически влак №10144 (Свиленград 17:42 - Пловдив 19:58) престоява в гара Крумово поради инцидент след неправомерно пресичане на железопътната линия. Влакът ще продължи своето движение след приключване на следствените действия и разчистване на железния път", посочват от БДЖ. За пътническия влак №19229 се сочи, че престоява в Пловдив заради "инцидент след неправомерно пресичане на железопътната линия при движение на друг влак по това направление", а за №19228 - че се движи със закъснение заради инцидент. 

"В момента все още го работим. Нямаме данни", съобщиха за "24 часа" от Спешна помощ. Според свидетели обаче пострадалият не е загинал. Според Анелия Манчева инцидентът е станал в 19,40 ч., а човекът е жив.

От МВР няма официална информация за инцидента. 

