Поп от Първомай блъсна и уби пиян пешеходец, размина се с условна

12 месеца условно с 3 г. изпитателен срок получи Тодор Чобанов от Първомай, блъснал фатално 68-годишният Йордан Костов на пътя за близкото село Градина. За 14 месеца пък Окръжният съд в Пловдив отнема книжката на 34-годишния мъж, който работи като свещеник и служи в няколко села в Пловдивска и Старозагорска област.

Инцидентът станал на 29 декември 2024 г. Чобанов шофирал в посока от Първомай към Градина, когато ударил Костов. В последствие е изяснено, че пешеходецът бил пиян - с 2,06 промила алкохол в кръвта. Издъхнал на място, а смъртта му била констатирана от медицински екип.

"Спрях, върнах се назад и видях, че има човек, който лежи на земята. Обадих се на 112 и проверих дали има пулс. Не бях сигурен на 100%, но човекът издаваше звуци, дишаше. Полицията дойде след 10 минути, Спешна помощ по-късно. И констатираха смъртта", разказа пред съда свещеникът, който призна вината си. В деня след катастрофата много хора се свързали с него, за да му кажат, че също са видели Костов, който криволичел в средата на пътя.

Прокурор Иван Спиров поиска от магистратите да дадат на Чобанов наказание под предвидения в закона минимум от 3 г., което да бъде изтърпяно условно, както и да му вземат книжката. Той изтъкна смекчаващите вината обстоятелства - чистото съдебно минало на свещеника, добрите му характеристични данни, дадените обяснения и съдействието от негова страна в хода на разследването. Посочи, че няма данни, които да дърпат в другата посока - към по-тежка присъда. Адвокатът на близките на загиналия Божидар Колев се съгласи, но заяви, че е било напълно възможно Чобанов да види пешеходеца и е бил длъжен да го избегне. Той поиска максималната по закон условна присъда от 3 г. с 5-годишен изпитателен срок. Като смекчаващо вината обстоятелство изтъкна професията на мъжа.

"Смъртта на пострадалия е констатирана 20-30 минути след инцидента. Той е употребил сериозно количество алкохол и е нарушил Закона за движение по пътищата, според който е трябвало да се движи срещу движението. А той е направил точно обратното", посочи адвокатът на шофьора Орлин Търновалийски. И настоя съдът да обмисли варианта за преквалифициране на обвинението и налагане на пробация, вместо условна присъда и отнемане на книжката. "Той има 4 малолетни деца, за които се грижи, а и обслужва няколко села като свещеник и му се налага ежедневно обикаляне с кола", добави защитникът.

Попитан от съдия Миглена Маркова Тодор Чобанов посочи, че служи в Милево, Опълченец, Оризово, Черна гора, Градина и Тюркмен. Въпреки това обаче съдът прецени, че свидетелството му за управление на МПС трябва да бъде отнето. На него се падат и разноските по делото от 1758,71 евро. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.

Преди Чобанов да излезе от залата, съдия Маркова се обърна към него и посочи, че по време на инцидента той е бил на Христова възраст. "Към онзи момент сте бил на 33 г., не знам как точно на вас се е случило", каза тя.