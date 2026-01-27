Президентът Илияна Йотова започва разговорите за служебен кабинет с Рая Назарян

Президентът Илияна Йотова ще се срещне днес с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, съобщиха от прессекретарията на държавния глава.

Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.

Според чл. 99, алинея 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции – председателя на Народното събрание Рая Назарян; управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков; председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева; омбудсмана или негов заместник – Велислава Делчева, Мария Филипова.

Държавният глава Илияна Йотова следва да се срещне и разговоря с тях и след това да обяви избрания от нея служебен премиер.

Президентът Йотова отбеляза пред журналисти, че днес е поканила председателя на Народното събрание Рая Назарян. Йотова подчерта, че ще следва стриктно Конституцията, както винаги е правила президентската институция – не само защото така са подредени длъжностите, с които предстои да се срещне, но и като жест и израз на голямо уважение към Народното събрание в качеството му на основен орган в парламентарната република. По думите ѝ, впоследствие ще се проведат срещи и с останалите институции.

Йотова посочи, че очаква задълбочен и отговорен разговор.

В края на 2025 г. президентът – тогава Румен Радев, проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка.

На 16 януари Радев обяви, че страната отива на избори, след като от "Алианс за права и свободи" (АПС) върнаха третия мандат неизпълнен. Преди това бяха върнати и първите два проучвателни мандата – на ГЕРБ – СДС и на „Продължаваме Промяната – Демократична България".