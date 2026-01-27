ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов

Кирил Петков СНИМКА: Йордан Симеонов

Софийският градски съд ще направи нов опит да гледа делото срещу Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов. През ноември миналата година то беше отложено.

Причината за отлагането беше, че адвокатът на Петков – Ина Лулчева, поиска всички материали и документи от досъдебното производство, за да се запознае цялостно с тях, след което те да бъдат приобщени към материалите по делото.

Кирил Петков е обвинен за длъжностни престъпления в качеството му на премиер.

Той е предаден на съд за това, че на 17 март 2022 г. в качеството си на министър-председател е превишил властта си, като е разпоредил на началник и на заместник-началник от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), както и на главен разследващ полицай в отдела, да извършат действия в разрез със закона.

Обвинен е, че е наредил ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и пиара на партията Севдалина Арнаудова, съобщава бТВ.

