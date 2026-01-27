ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Христо Михайлов: Парковете “Витоша” и “Врана”...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22167793 www.24chasa.bg

Почина легендарният китарист Личо Стоунса, гадже на Лили Иванова

5596
снимка: Licho Stounsa, фейсбук

Почина един от най-емблематичните китаристи на българската рок сцена – Илия Караянев, по-известен като Личо Стоунса.

Виртуозният музикант е роден на 27 юли 1949 г. в Пловдив. Започва да свири на китара още на 14-годишна възраст, вдъхновен и „обучаван" от легенди като Ерик Клептън, Джими Хендрикс и групата The Shadows, съобщава в. „Марица".

През 70-те е най-известният соло китарист у нас, като звездната си слава получава в оркестъра на Лили Иванова. Има тригодишен любовен романс с примата, след което се разделят.

През 1984 г. емигрира в Швеция, след това свири по корабите, в оркестри в Германия и Норвегия. След тежка катастрофа през 1996 г. едва остава жив. После се завръща в България, а последният му проект е Litcho Stones band заедно с пловдивските музиканти Кольо Брадата и Сашо Каменаров.

снимка: Licho Stounsa, фейсбук
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)