Почина легендарният китарист Личо Стоунса, гадже на Лили Иванова

Почина един от най-емблематичните китаристи на българската рок сцена – Илия Караянев, по-известен като Личо Стоунса.

Виртуозният музикант е роден на 27 юли 1949 г. в Пловдив. Започва да свири на китара още на 14-годишна възраст, вдъхновен и „обучаван" от легенди като Ерик Клептън, Джими Хендрикс и групата The Shadows, съобщава в. „Марица".

През 70-те е най-известният соло китарист у нас, като звездната си слава получава в оркестъра на Лили Иванова. Има тригодишен любовен романс с примата, след което се разделят.

През 1984 г. емигрира в Швеция, след това свири по корабите, в оркестри в Германия и Норвегия. След тежка катастрофа през 1996 г. едва остава жив. После се завръща в България, а последният му проект е Litcho Stones band заедно с пловдивските музиканти Кольо Брадата и Сашо Каменаров.